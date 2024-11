Orozco es uno de los 34 integrantes del equipo, muchos mayores de 50 años, dice, que velan por los neonatos de la unidad de cuidados intensivos. Siete son médicos especialistas: un pediatra perinatólogo y neonatólogo, tres pediatras neonatólogos, una pediatra infectóloga y dos pediatras generales con más de 20 años de experiencia en el área. Y aunque han atendido a más de 1.650 niños y niñas desde 2014, el contagio de covid-19 se sumó a los retos logísticos y económicos que los tienen al borde de la quiebra.

El dilema radica en que la entidad no figuraba como institución covid y, al ser una IPS privada anclada por convenio a la ESE San Vicente de Paúl, recibe pacientes del régimen subsidiado ‘‘esencialmente por traslado no regulado o primario de hospitales de I y II de complejidad; es decir, de forma primaria y sin la autorización de un responsable económico‘‘, señala Orozco. Las deudas de las EPS ascienden a más de 2.000 millones de pesos. A su vez, el pediatra expresa que el personal hace cuatro meses no recibe cumplidamente su salario y que los pagos por arriendo, servicios públicos, así como el porcentaje por usar los servicios de radiología, laboratorio y farmacia, están desangrando a la unidad.