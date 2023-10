¿Cómo se debe lavar el arroz para evitar la gastritis?

La gastritis es un grupo de enfermedades que tienen en común la inflamación del revestimiento del estómago, que se produce por la misma infección bacteriana y que es causada por la mayoría de las úlceras estomacales, el uso habitual de ciertos analgésicos e incluso por ingerir bebidas alcohólicas. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images) | Foto: Universal Images Group via Getty