El UAE se deshace de más colombianos: Fernando Gaviria no es el único que se va

El UAE Team Emirates, uno de los equipos más importantes en el pelotón internacional, ha tomado la decisión de no contar con dos de los colombianos que tuvo en las filas hasta esta temporada. El primero de ellos es Fernando Gaviria, que terminará su contrato en diciembre y luego explorará otras opciones para continuar su carrera como embalador.

El otro, que se suma a la lista de bajas del cuadro emiratí, es Andrés Camilo Ardila, corredor de 23 años, que no ha cumplido con las expectativas del equipo y buscará nuevas oportunidades en la categoría Pro Team, segunda división de la Unión Ciclísta Internacional. De acuerdo a reportes desde España, el tolimense firmará con el Burgos-BH, aun cuando tenía contrato vigente con el UAE para 2023.

La noticia ha tomado por sorpresa a los fanáticos del ciclismo en Colombia, que contaban con la salida de Gaviria como la única baja de los ‘escarabajos’ en la escuadra liderada por el esloveno Tadej Pogacar. No obstante, el análisis de los resultados obtenidos este año han provocado decisiones desde los altos mandos.

En cuanto al caso del Misil, todavía está por definirse cuál será el rumbo de su carrera, pues los rumores de una llegada al Movistar Team aún no han sido oficializados por ninguna de las partes. En la Gazetta dello Sport dan por hecho que Gaviria tomará parte del sueldo que dejará libre el retiro de Alejandro Valverde, en una apuesta por empezar a ser protagonistas en las carreras al esprint.

Se cuenta por los mentideros que Andrés Camilo Ardila, con contrato con UAE para 2023, va a defender los colores de un Burgos-BH de donde sale Oscar Cabedo.



Sería la última oportunidad para el colombiano, muy gris en las tres temporadas que ha corrido con UAE. — Miguel Hermosilla (@MigHermosilla) October 5, 2022

Colombianos sin contrato

En el UAE hay otros dos casos de colombianos que todavía tienen en incógnita su futuro. Juan Sebastián Molano, ganador de la etapa 21 de la Vuelta a España, termina su vínculo en diciembre y hasta ahora no ha sido oficializada la posibilidad de una renovación, aunque sus estupendas presentaciones como lanzador darían por sentado que tarde o temprano llegará.

“Siempre he luchado por el equipo, iremos poco a poco. Lo importante es seguir por este camino, ya estando acá lo importante es quedarse en el World Tour”, dijo el día de su victoria en Madrid, regateando lo que pudiera pasar con su futuro.

El segundo caso en el conjunto emiratí es el de Álvaro Hodeg, que esta temporada no ha podido disputar ninguna carrera por el accidente de tránsito que sufrió en diciembre del año pasado y lo obligó a realizarse varios procedimientos quirúrgicos. Hodeg tiene contrato hasta 2024 y hasta ahora no hay noticias sobre sus planes para el año que viene.

Juan Sebastián Molano, ciclista del UAE Team Emirates en el podio de la Vuelta a España 2022. - Foto: 2022 Getty Images

Quedarse en la categoría World Tour será un factor determinante para el futuro de los equipos y sus corredores, entre ellos los colombianos que aún no han firmado la renovación para el año que viene. En esa encrucijada se encuentran Rigoberto Urán y los demás cafeteros del Education First, que no tendrán claro su rumbo hasta que se dispute la última carrera del año.

Rigo, ganador de una etapa en la Vuelta, parece el más cercano a continuar al menos por un año más, sin embargo, Esteban Chaves, Diego Camargo y Daniel Arroyave permanecen en la ‘cuerda floja’.

En el Ineos Grenadiers también se esperan noticias al respecto de un colombiano. Brandon Rivera, gran amigo de Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, tiene apenas un par de meses de contrato antes de sentarse a negociar una posible renovación o, en el mejor de los casos, una salida a otro equipo en el que tenga más protagonismo.

Por último, la salida de Nairo Quintana del Arkéa-Samsic también implica un éxodo de colombianos. Winner Anacona, Dayer Quintana y Miguel Flórez están en el limbo luego de que su ‘capo’ de escuadra decidiera dar un paso al costado en busca de nuevos objetivos.