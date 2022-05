Giro de Italia 2022 | Denuncian ‘jugada sucia’ del Ineos a favor de Richard Carapaz

Este día de descanso en el Giro de Italia puede tomarse como la calma antes de la tormenta que se avecina por la llegada de los altos puertos de montaña que definirán al campeón de esta edición. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) no es el líder desde el sábado pasado, cuando Richard Carapaz atacó camino a Turín y le sacó la diferencia suficiente para arrebatarle la maglia rosa.

La etapa 15, disputada el domingo entre Canacese y Cogne, inició con problemas para el ecuatoriano a raíz de una numerosa caída en la que terminó tirado sobre el suelo a un lado de la vía. Afortunadamente, ese incidente no representó diferencias en la general y tampoco lesiones considerables que lo pudieran sacar de carrera.

“Me he caído al principio de la etapa, pero afortunadamente no ha habido consecuencias, solo he tenido que cambiar de bicicleta. Luego, la etapa transcurrió sin problemas”, confirmó Carapaz para los medios oficiales del Giro, una vez terminó la fracción ganada por el italiano Giulio Ciccone, del Trek-Segafredo.

Aunque los favoritos llegaron a casi ocho minutos de los fugados, hubo polémica por lo sucedido a pocos metros de la línea de meta. En la transmisión oficial se vio como Pavel Sivakov, gregario de Carapaz en el Ineos, frena la marcha justo antes de cruzar la pancarta de la llegada y provoca un pequeño corte respecto al ecuatoriano, que entró en tercer lugar de ese grupo, detrás de Fabio Felline (Astana) y Lennard Kämna (Bora Hansgrohe).

En principio la organización le dio dos segundos de diferencia a líder sobre el resto, lo que generaría cambios importantes en la general, sin embargo, minutos después corrigieron y todo ese grupo de favoritos entró con el mismo tiempo al considerar que no había razón para señalar un corte evidente.

Sivakov s’arrête de pédaler sans pour autant bloquer Almeida… C’est pas interdit. À lui d’être dans la roue de Carapaz s’il ne veut pas être embêté. pic.twitter.com/YR2y3hn6TT — Antoine Besson (@Antoine_Besson) May 23, 2022

João Almeida explotó

Uno de los más molestos con ese movimiento de Sivakov fue João Almeida, ciclista del UAE Team Emirates, que considera que la maniobra fue una orden táctica desde los directores del Ineos. “Yo estaba a rueda y su compañero de equipo estaba frenando, por eso se creó el hueco”, dijo el portugués en declaraciones recogidas por Cycling News.

El medio citado indica que Almeida pasó la meta con visibles señales de enfado e incluso llegó hasta el punto donde se encontraban los dos corredores de la escuadra británica para reclamarles por los hechos. Sivakov y Carapaz le dieron poca importancia y siguieron su camino hacia el podio, donde el ecuatoriano recibió la maglia rosa por segundo día consecutivo.

“Fueron dos segundos y eso es algo, pero al final no hay nada que pueda hacer al respecto. Es lo que es”, protestó el corredor del Emirates antes de saber que la organización había reculado en su decisión. Cabe recordar que Almeida está tercero en la clasificación general y además es un buen contrarrelojista pensando en la etapa 21, por eso cree que era injusta una diferencia que a tan alto nivel podría representar el título para uno u otro.

Cycling News también le preguntó a Carapaz sobre lo sucedido y él regateó diciendo que no se dio cuenta por qué terminó adelante de su compañero de filas. Este tipo de conductas no son castigadas por la UCI, a menos que representen un riesgo de accidente o caída, sin embargo, los corredores como Almeida consideran que ese ‘frenazo’ hace parte de una jugada sucia para beneficiar al todavía líder de la carrera.

Clasificación general del Giro de Italia 2022 tras etapa 15

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - 63h06′57′'

2. Jai Hindley (Bora–Hansgrohe) - +07′'

3. Joao Almeida (UAE Team) - +30′'

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) - +59′'

5. Domenico Pozzovivo (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux) - +1′01′'

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - +1′52′'

7. Emmanuel Buchmann (Bora–Hansgrohe) - +1′58′'

8. Vincenzo Nibali (Astana) - +2′58′'

9. Juan Pedro López (Trek–Segafredo) - +4′04′'

10. Guillaume Martin (Cofidis)- +8′02′'