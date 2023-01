“Gracias, Colombia”: Nairo Quintana sorprende con enigmático saludo al país. ¿La despedida?

Este miércoles, 25 de enero, podría ser un día bastante triste para el deporte colombiano, pues apenas con 32 años y un futuro aún prometedor en el ciclismo, Nairo Quintana le apuntaría a un retiro definitivo de la práctica profesional de esta disciplina. La razón sería su panorama para 2023, que no parece mostrar ningún equipo de la élite europea interesado en sus servicios. Todo esto, tras la tormentosa salida del Arkéa Samsic, a finales del año anterior.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Aún a la expectativa, los amantes del boyacense y el ciclismo mundial vieron este martes cómo el corredor puso en su cuenta personal de Instagram un video pedaleando por lo que al parecer, son las carreteras de Colombia. Un contenido que acompañó con el enigmático mensaje: “Gracias Colombia por tu cariño”. Muchos han interpretado la frase como si estuviera presagiando que la información de una despedida estuviera cercana a ser oficial de su parte.

La grabación, que dura pocos segundos y va acompañada de la canción Colombia, Mi Encanto, del artista samario Carlos Vives, se hizo viral entre las publicaciones diarias, luego de que cientos de seguidores la comentaran pidiéndole en su mayoría a Nairo que reconsiderara la posibilidad de la terminación de su carrera.

El rumor comenzó a crecer luego de que el periodista Lucho Escobar revelara que Quintana ha tomado la decisión “de retirarse del ciclismo competitivo” a raíz de las dificultades que han surgido después de la descalificación en el Tour de Francia 2022. “Se cansó del maltrato de la UCI”, añade el director del programa Ciclismo en Grande.

SEMANA consultó con el equipo del ciclista y supo que este miércoles, en horas de la mañana, concederá una rueda de prensa para hablar de su situación y confirmar el siguiente paso que tomará en su carrera. Desde el entorno de Nairo aseguran que se trata de “especulaciones” y “rumores” a los que no se responderá hasta la atención a medios de comunicación.

“Él se va para Europa, va a cuadrar su equipo. Todavía no hay nada cierto, no sabemos con qué equipo le va a corresponder, pero él viaja a Europa este fin de semana”, dijo su padre Luis Quintana en conversación con Noticias Caracol, el martes 17 de enero.

Nairo Quintana se despidió del Arkéa después de tres años. - Foto: Getty Images

Casi una semana después, todo indica que el panorama ha cambiado y Nairo Quintana anunciaría en las próximas horas su retiro. Ante tantos rumores, Luis Quintana volvió a hablar sobre la situación del ciclista, conocido como el cóndor de Boyacá. “No sé nada, justamente supe por los medios de comunicación y me estoy haciendo la misma pregunta”, indicó en el programa 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

“Nairo demostró su inocencia y no quiere dejarse quitar lo que tiene. Montó un proceso y luego eso está en camino, no se sabe nada y por eso algunos equipos le han cerrado las puertas”, agregó sobre toda la situación que vivió su hijo con la sanción de la UCI.

Además, dijo que no han “tenido el tiempo para hablar” sobre la noticia de su retiro y por eso no tiene “información exacta”. “Sé que él vive supremamente ocupado y no me gusta quitarle tiempo”.

Nairo junto a sus padres: Eloisa Rojas y Luis Quintana - Foto: Instagram @nairoquincoficial

Aunque no es lo que muchos colombianos quisieran, por lo que Nairo significa para el deporte nacional, para Luis Quintana sí “sería bueno” que diera un paso al costado. “En competencias como el Tour, la Vuelta y el Giro, eran 21, 22 días donde yo no dormía y vivía pensando en mis hijos porque es un oficio de mucho riesgo”, dijo.

“Yo he intentado, les he sugerido a ellos, les he dicho que sepan administrar sus cosas y ya es el momento en que Nairo debería descansar, tiene sus negocios y compromisos. Ya les dio el gusto a los colombianos. Para mí sería bueno (retirarse), dedicarse a su esposa, hijos, a toda la familia”, agregó.