“Nunca se ha quejado”, miembro del Ineos da lección sobre la resiliencia de Egan Bernal tras su regreso

La vuelta de Egan Bernal a la élite del ciclismo es una clara muestra de resiliencia. El colombiano, que duró un largo tiempo —siete meses— en recuperación por su trágico accidente sufrido a comienzos de año, ha dejado los fantasmas atrás y ha vuelto por lo alto en el deporte del pedal, tanto así que ya tiene dos carreras en su vuelta.

El pasado domingo 28 de agosto, Egan terminó con altura el Tour de Alemania, competencia en la que tuvo protagonismo haciendo el rol de gregario, algo que nunca imaginó en el pasado, pues siempre ha sido un líder neto.

Incluso, Egan confesó que tuvo muchas emociones encontradas pues, días antes de competir, no sentía felicidad; por el contrario, nostalgia y miedo. “Me sentía nostálgico el día antes de la carrera por sentirme vulnerable. En este momento podría estar yo en una tumba. Sentí mucha incertidumbre, pensaba: no me quiero defraudar, no quiero defraudar a nadie. Voy a hacer todo lo posible para que mi líder esté lo mejor posible”, dijo.

El colombiano volvió a competencias después de siete meses. - Foto: Getty Images

Tras su regreso, en su equipo, el Ineos Grenadiers, se han mostrado realmente contentos y satisfechos por el nivel mostrado por Egan Bernal. Así lo hizo saber Cristian Alonso, masajista del equipo que resaltó la fortaleza mental que tiene el ciclista colombiano desde su accidente.

“Estuve con él en el accidente y desde entonces nunca se ha quejado. El lema de Egan es que siempre hay alguien en peor situación que tú. Ojalá vuelva como antes”, afirmó el miembro de la escuadra británica en charal con RTVE.

El mismo Egan Bernal ha destacado su presencia en las competencias como un milagro, pues después de estar en el quirófano, peleando contra la muerte por varios días, ya “es una ganancia”, afirmó.

“Teniendo en cuenta la caída que tuve, el hecho de estar vivo ya es ganancia, podría estar en este momento bajo una tumba. Me sentía vulnerable, una sensación de saber si lo hacía bien o mal, pero una vez que colocan el número y ya cuando me metí en el papel, me cambió el chip”, ha dicho el pedalista.

Ahora, Egan sabe que su regreso será paulatino, y tiene claro que le falta un “pelito” para competir al lado de los grandes de hoy por hoy. “Mi entrenador me decía: ‘no quiero que se meta en ningún problema’, ‘no lo quiero ver adelante’, ‘a usted le van a dar ganas, pero no va a hacer nada’. ‘Solo quiero que acabe la carrera’”.

Por lo pronto, Egan se toma unos días de recuperación en suelo europeo para poner su mirada en las clásicas que corren en suelo italiano y una que otra competencia de una semana. “Mi idea sería correr Toscana, Sabatini y Pantani. Después Croacia, son cuatro días, y después haré unas carreras en Italia y terminar en Lombardía. Así esté reventado, yo voy a cualquier carrera”, sentenció.

Tras ello, el colombiano pasará por el quirófano para ser operado de su rodilla derecha y ya pensar en lo que será el 2023, año para el cual tiene soñado competir en el Tour de Francia.