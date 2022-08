Egan Bernal pasará nuevamente por el quirófano; esta es la razón

El colombiano Egan Bernal dejó gratas sensaciones en su regreso a la élite del ciclismo mundial después de disputar el Tour de Dinamarca y Alemania. El corredor, que pertenece a la escuadra Ineos Grenadiers, respondió con altura a las exigentes etapas de dichas competencias y ya piensa en lo que viene para el cierre del año 2022.

Ahora bien, el deseo de Egan es seguir en la élite del deporte pedal y para ello tiene estipulado un calendario de competencias para disputar, eso si, después de ello, tendrá que tomar una pequeña para por una cirugía que tiene programada para el mes de octubre. Todo esto con el fin de estar al 100 % en su estado físico pensando en la próxima temporada.

En charla con el periodista Héctor Urrego y el medio Mundo Ciclístico, Egan confirmó que tendrá que pasar por el quirófano una vez más. “Primero que todo tengo que quitar un material que tengo en la rodilla derecha”, dijo de entrada el colombiano haciendo referencia a la extremidad que se fracturó en aquel trágico accidente.

“Esta me la fracturé en más de seis partes y básicamente se pulverizó la parte de abajo, no sé como el doctor que hizo la cirugía la reconstruyó, pero ahí tengo todo el material y este toca quitarlo apenas finalice temporada, es decir en Lombardía”, agregó el colombiano.

Eso si, Egan aún no sabe si esta cirugía será en suelo europeo o en territorio nacional, donde pasó la mayoría de su recuperación. “No sabemos si toca quitarla aquí en Mónaco o en Colombia. Todo parte de ahí, no sé si en octubre estaré aquí o allá”, contó.

Lo que si es seguro es que esta cirugía será corta, pues según lo revelado por Bernal, solo tomará una semana de descanso para enfocarse en lo que viene para el otro año.

Ahora bien, para Egan las sensaciones son inmensas con este regreso a competencia, sin embargo, el ciclista siente que le hace falta “un poquito” para estar a la altura de los grandes de hoy en día. “Estoy en el punto pero me hace falta un poquito para estar en el grupo de los buenos, pero vamos por buen camino” , dijo. “Estoy positivo y quiero mantenerme así”, añadió.

“Me costó el ritmo, si uno se colgaba no pasa nada, pero en carrera toca estar a tope. Dinamarca fue algo nuevo, yo no me veía tirando del lote, eso no estaba en mi cabeza, meterme en esa situación me dio susto pero después que se controla, me sentía orgulloso de mi trabajo”.

Finalmente, Egan no escatimó y aseguró que sí se encuentra de la mejor manera para el 2023, le gustaría correr el Tour de Francia, competencia que ya ganó en el año 2019 y que tuvo de cerca en su recuperación. “El Tour es el tour, me gustaría volver a correrlo si estuviera recuperado al 100%”.

“En el Tour fue distinto, estuve con el equipo, al ver todo eso, y con más recuperación, dije quiero estar aquí otra vez. Cuando me devolvieron no quería irme. Fue diferente, pero fueron bonitas”, concluyó.