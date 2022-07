Tour de Francia 2022: fans alucinan con la música que escucha Nairo Quintana antes correr

Nairo Quintana se ha consolidado a través de los años como una auténtica superestrella del ciclismo internacional. Muestra de eso es la cantidad de ovaciones que ha recibido apenas en la primera semana del Tour de Francia 2022, sin importar que sea en las calles de Dinamarca o aterrizando en Francia.

Aunque le sigue faltando ese título que tanto buscó a la sombra de Chris Froome y el antiguo Sky, Nairo no pierde la alegría que lo ha caracterizado desde que deslumbraba con la camiseta del Movistar Team por allá en el año 2013.

Para esta edición, en la que llega como jefe de filas del Arkéa, el colombiano les pidió a sus compatriotas que lo apoyen sin importar las circunstancias, aun cuando el favorito es Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y las aspiraciones del Cóndor están puestas en lograr el puesto más alto en la clasificación general.

“Inicialmente, queremos hacer la clasificación general y cuánto más adelante mejor. Soy muy exigente, Pogacar es muy fuerte y lo hace difícil, pero estamos aquí para estar cerca del podio con un buen trabajo de equipo”, apuntó antes de empezar un Tour en el que ha lucido con buenas fuerzas y motivado por conseguir los objetivos de la escuadra francesa.

La palabra favorita de Nairo en este Tour es la ‘alegría’, un concepto que pone a prueba en cada entrevista, en cada pedalazo y sobre todo antes de salir a una etapa, donde la música es uno de sus aliados favoritos. Este viernes, antes de la intensa subida a la Planche des Belles Files, el colombiano sorprendió a sus fanáticos con una historia en la que sonríe mientras al fondo suena la canción ‘Narcotic’ de los djs belgas Dimitri Vegas y Like Mike.

¡Buenos días! Hoy es final en alto y Nairo lo sabe 🕺🏼#TDF2022 pic.twitter.com/gRLPBGYozq — Camilo Uribe (de los buenos) (@camilo_uribe07) July 8, 2022

Entre gustos no hay disgustos, dice el viejo refrán, pero los seguidores del colombiano se han sorprendido por sus gustos musicales que ha ido revelando día a día antes de salir a cada etapa.

Antes de la segunda etapa, el sábado pasado en Roskilde, Nairo ya había saludado a sus seguidores de Instagram con la alegría que lo caracteriza. La diferencia es que en esa ocasión se atrevió a mostrar una faceta poco conocida al entonar algunas frases de la canción ‘El incomprendido’, interpretada por el cantante puertorriqueño conocido en el género urbano como Farruko.

“Vívete la vida y disfruta”, dice la letra de la canción que el ciclista boyacense les quiso compartir a sus fanáticos. De esta manera, Nairo salió motivado a enfrentar una etapa que tenía marcada en su calendario desde hace un buen tiempo, a raíz de los vientos de cara que, a este nivel de competencia, implican un esfuerzo extra para mantenerse en la cabeza del pelotón.

Nairo cantando Farruko antes de salir al Tour y ustedes dandoselas de exquisitos pic.twitter.com/pOayYqsoqT — El Bus (@ElBusDePedroza) July 2, 2022

La estrategia parece que funcionó, pues el líder del Arkéa se mantuvo dentro del grupo principal sin caídas ni sobresaltos, manteniendo una diferencia de algo más de un minuto que luego le sirvió para acercarse en la media montaña al top 10 de la clasificación general.

Lo que más sorprende a los seguidores es que, a sus 32 años, Nairo sea fanático de la música urbana y la electrónica, algo que no es muy habitual entre deportistas tan experimentados. No obstante, el Cóndor ya ha dejado claro que no se siente viejo y todavía le quedan varios años de competencia por delante.

“La experiencia va dando todo, no estoy viejo, es la experiencia. Mi padre dice ‘los años serán los viejos, pero no los instrumentos’”, señaló el ciclista colombiano al final de la sexta fracción, en la que llegó quinto con el mismo tiempo del ganador, un Pogacar al que pocos le pueden seguir el paso.