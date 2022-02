Video | Tras un mes del accidente, Egan sigue mostrando avances en su recuperación

Este jueves 24 de febrero se cumplió un mes exacto del aparatoso accidente del ciclista colombiano Egan Bernal en carreteras del departamento de Cundinamarca. El campeón del Tour de Francia y Giro de Italia estuvo varias semanas en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica de la Universidad de la Sábana, lugar en el que además fue sometido a múltiples cirugías.

Así pues, después de su salida del centro médico, Egan se ha reportado constantemente en sus redes sociales mostrando videos de su recuperación. Con pasos de gigante, el corredor nacional ha demostrado valentía ante las adversidades.

Su madre, Flor Marina Gómez, ha sido la reportera de su estado de salud, es por eso que este viernes -25 de febrero-, por medio de un video en su cuenta de Instagram, a Egan se le ve de buen semblante y lo mejor de todo, de pie sin ninguna ayuda, haciendo ejercicios de fortalecimiento.

¡A paso firme! Egan Bernal avanza en su recuperación tras los 31 días del duro accidente. Video publicado por Flor Marina Gómez, su madre. @Eganbernal #DeOtroPlaneta pic.twitter.com/GJ9tIbZIcM — Johana Palacios (@yoapalacios) February 25, 2022

Desde el primer momento del accidente de Egan Bernal, dos mujeres y dos hombres han sido fundamentales en su proceso. Su mamá, Flor Marina Gómez, que apenas se enteró de lo sucedido a su hijo llegó al hospital en ropa de entrenamiento, pues se encontraba rodando en su bicicleta; su novia, María Fernanda Motas; su papá, y su hermano.

“Para ellos era muy duro verme en la cama con tubos en los pulmones, no me podía mover e incluso mi mamá me tuvo que cambiar de nuevo el pañal. Otra vez fui su niño y su bebé. Mi papá, aunque es una persona muy fuerte, sé que dentro estaba destrozado, me daba de comer, hacía turnos muy feos con mi novia y mi hermano. Les tocó muy duro, vivieron su propio drama”, le relató Egan Bernal a Vicky Dávila en entrevista exclusiva con SEMANA.

Además, este mismo medio consultó a Sebastián Botero, especialista de @fisiolasercolombia sobre los ejercicios que realiza Bernal en los que se le ve con bandas elásticas y tendido sobre una colchoneta. Según explicó Botero, lo que está trabajando Egan es el fortalecimiento del tren inferior y de manera general. “Es un aro que se utiliza para fortalecer aductores, es decir, los músculos internos del muslo. El aparato que usa tiene diferentes colores y resistencias. El ejercicio consiste en ponerlo en medio de las piernas, se aprieta con las rodillas y se logra el fortalecimiento”, le dijo el fisioterapeuta a SEMANA.

Egan cada vez sorprende más al mundo con su fortaleza y resiliencia. Desde su salida del hospital en silla de ruedas, sus primeros pasos, pedalazos acompañados, jugando fútbol, en el gimnasio o simplemente tomando algo en su casa, el deportista acompañaba cada imagen con mensajes de motivación para no desfallecer. “Estoy trabajando muy fuerte. Si uno quiere llegar a la Luna tiene que apuntarle al Sol, y lo estoy haciendo. Cada vez que estoy yendo a la terapia intento hacer más, pregunto para hacer más y quiero hacer más”, precisó en entrevista con SEMANA.

¿Qué pasará con su futuro?

Ante esto, se genera cierta incertidumbre sobre su futuro, el que parecía ser muy prometedor para este 2022 porque él quería volver a ser protagonista en el Tour de Francia. Ahora, sin la posibilidad de competir, su carrera deportiva se ha visto afectada por la serie de lesiones que sufrió.

Para despejar esas dudas sobre cómo se encuentran las relaciones con el equipo Ineos Grenadiers, el zipaquireño de 25 años contó en conversación con SEMANA que ha “tenido todo el apoyo” por parte de la escuadra británica. “Me escribió el mánager del equipo, también Jim Ratcliffe, que es la persona que patrocina al Ineos, y tengo el apoyo de ellos”, expresó el ciclista ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.