Sin Egan Bernal, ¿Nairo Quintana se ve como favorito?

Nairo Quintana tiene 31 años, pero asegura que tiene el corazón de un joven de 15. Su meta es participar en el Tour de Francia y la Vuelta a España, luego de su consagración en los Alpes Marítimos.

En distintas oportunidades ha dado a conocer que se siente cada vez mejor en el Arkéa Samsic, equipo francés que lo acogió y en donde ha estado trabajando, entrenando y adaptándose a la ardua tarea de ser deportista en medio de una pandemia.

“Hay comprensión de los compañeros y eso es lo que me gusta en la competición, además de la posición y eso este año lo hemos venido logrando y nos ha salido muy bien”, resaltó en rueda de prensa en la que explicó que además de lograr el sueño amarillo, se está fijando en que su escuadra consiga la licencia UCI WorldTour.

“Llevamos tres años en el equipo, me comprenden ellos a mí y yo a ellos. El idioma ya se facilita, transmito lo que siento y las necesidades. Fue un compromiso fortalecer el equipo, hay que ver que muchos de ellos tienen objetivos personales y necesitamos ir a otras carreras paralelas para sumar puntos y tener la licencia el próximo año. Nos vamos al Giro de Italia”, afirmó el ciclista.

Con cada momento difícil he hecho un escalón para llegar a nuevas metas.

Siempre se puede y hoy lo he demostrado. Somos campeones del #TourDeLosAlpesMaritimosYDeVar 🎉🎉 y vamos por mucho más!!! @Arkea_Samsic

Gracias mi gente, ustedes pedalean junto a mi corazón 🤍 pic.twitter.com/cERTrZxfaz — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) February 20, 2022

Con el anuncio de no pelear por la maglia rosa en el Giro de Italia 2022, que se llevará a cabo desde el viernes 6 hasta el domingo 29 de mayo, Nairo Quintana no ocultó su frustración, pues considera que el recorrido está hecho a su medida.

“Me da mucha tristeza no ir al Giro de Italia porque es un muy buen recorrido para mí, pero sabemos el objetivo del equipo y lo que prima en este momento es otra cosa. Tengo años y oportunidades más adelante. El giro es un recorrido para colombianos y hay oportunidad después”, añadió.

Otra de las carreras de las que estará ausente Nairo es la Classic Sud Ardèche y es que pese a que los colombianos esperaban verlo de nuevo este sábado 26 de febrero, el pedalista explicó que ya es una decisión tomada la de “cancelar esta carrera porque queremos hacer un buen ciclo de entrenamientos base como refuerzo para mantener el estado de forma en el que me encuentro, debido a los viajes y al regreso. Esto hizo que perdiéramos ritmo y también tiene que ver la covid-19. Me preocupa que si la hago, nada me garantizará estar en buena forma para carreras más pesadas y nos disculpamos por no ir en esta ocasión”, confirmó.

Pero lo que sí es seguro, es que del 6 al 13 de marzo, Nairo Quintana estará disputando la París-Niza, seguido correrá la Vuelta a Cataluña, que se llevará a cabo del 21 al 27 de ese mismo mes y, para ambas disputas espera estar bien de salud.

“Venía con una gran preparación hasta que me dio la covid-19, poco a poco me recuperé, pero sigo en ese proceso. Aún me queda una pequeña tos que molesta. Sin embargo, hace rato no me sentía en las condiciones en las que estoy hoy y sé que es fruto del trabajo. Por parte del equipo miramos las carreras que queremos para puntuar y ser una escuadra UCI WorldTour”, dijo.

Pero además fue enfático en que con los objetivos claros aportará al ranking UCI del Arkéa. “Son puntos importantes para el equipo”.

Recordamos que una alergia en la Vuelta al País Vasco-2015 y en el Tour de Francia-2016 impidió que Nairo Quintana brillara como esperaba. El polen le afecta y “llega la época de alergias y espero que este año sea menor que el año pasado. Por eso cancelé País Vasco”, confirmó.

Del 21 al 23 de octubre se hará la gran fondo Nairo Quintana en México y luego llevará su competencia a Antioquia, hacia el norte de ese departamento.

Para los aficionados del ciclismo en Colombia la ausencia de Egan Bernal en las tres grandes de 2022 significa una baja sensible para las aspiraciones del país en materia deportiva. Sin embargo, Nairo invitó a confiar en el resto de escarabajos.

“Lo de Egan es lamentable. La verdad, lo único que se espera es que se recupere bien. De resto estamos todos en la élite en buen nivel. Gaviria ganó, López estuvo en el podio, Sergio Higuita viene de ganar etapa. Daniel Felipe siempre da guerra. A Sosa le fue bien en Andalucía. Seguimos todos. Rezamos para que se recupere bien y seguimos hacia adelante, el mío y el del equipo es el Tour de Francia”, confesó el boyacense.

Tras el accidente de Bernal en las carreteras de Cundinamarca, Chris Froome cuestionó el uso de las bicicletas de contrarreloj y planteó la posibilidad de prohibirlas. Cabe recordar que el británico en 2019 tuvo un grave accidente preparando una carrera en la que se rompió el fémur, el codo y varias costillas. “Respecto a la bici de crono no se pueden prohibir ni cambiar, es la tecnología y es lo que ha venido sucediendo, como sí prohíben los carros de Fórmula 1 que tienen para entrenamiento y su carrera los recorridos. Nosotros debemos encontrar carreteras seguras para entrenar y cada uno decide dónde entrena y la modalidad de crono es un espectáculo como lo hemos podido ver. No pueden prohibir, tiene que avanzar más la tecnología y ser más precavidos”, respondió a la propuesta de Froome.

Nairo no se pone tope y mucho menos pone el retrovisor para superar lo que ha logrado en años anteriores. Fue campeón del Giro en 2014 y de la Vuelta a España en 2016. La triple corona la quiere, pero no la promete.

“He tenido muchos momentos, unos más brillantes que otros. Pasa que a veces se dificulta brillar de la manera que uno quiere. En este momento las cosas están fluyendo positivamente y estamos contentos y animados, y cuando es de esa manera, aunque los números marquen igual que otras veces, es un trabajo de equipo. Es una armonía completa para poder lograrlo. Tenemos todo lo positivo y es la fórmula para que todo salga bien”, advirtió.

Entre las grandes condiciones de Nairo está el descenso. Resaltó que el ciclista colombiano no solo debe encasillarse en la montaña. “Siempre hemos hecho entrenamiento en bajada, mi hermano me ayuda mucho porque antes bajaba un poco menos y era más precavido porque siempre toco el freno. Cuando tienes buena condición sufres menos y los reflejos están más activos y a disposición. Yo creo que cuando tienes muy buen estado de forma en los terrenos que te tocan. Se ha quitado el mito de que los colombianos somos torpes en bicicleta o malos para bajar”, concluyó.