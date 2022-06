‘Lightyear’: este es el nuevo tráiler de la última película de Disney Pixar

Foto: Disney/Pixar via AP

Finalmente llegó el tráiler oficial de la película de ciencia ficción original de Disney y Pixar Lightyear. Los amantes de las películas animadas, de aventura y de acción podrán deleitarse con el avance previo de esta gran producción. Se espera que su estreno se realice el 16 de junio de 2022 en todas las salas de cine.

Desde la clásica película de Toy Story 2, este aclamado superhéroe fue uno de los personajes más queridos tanto por los adultos como por los niños. Incluso, hasta el día de hoy, varios padres y niños se disfrazan en los días de Halloween para recordar al gran amigo de Buddy (protagonista de Toy Story). Además, cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo, lo cual la hacen una de las películas animadas más esperadas de todos los tiempos.

La historia de origen de Buzz Lightyear, el héroe que sirvió de inspiración para el juguete, gira en torno al legendario Guardián Espacial en una aventura intergaláctica. “El mundo de Buzz siempre me interesó muchísimo”, dice el director Angus MacLane.

“En Toy Story parecía haber una historia preliminar increíble del personaje, por ser un Guardián Espacial, que apenas se vislumbró, y siempre quise explorar. De modo que lo que dije para presentar la idea de la película ‘Lightyear’ fue: ¿cuál fue la película que vio Andy que hizo que quisiera tener un juguete Buzz Lightyear? Yo quería ver esa película, y ahora tengo la suerte de poder hacerla”, indica MacLane.

Para este personaje la voz que se le dará al superhéroe será la de Chris Evans, quien también estará acompañado de Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi, que interpretan a un grupo de reclutas con grandes ambiciones.

“La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca había significado tanto en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia. Me pellizco todos los días”, dice Evans.

Por otro lado, Peter Sohn hace la voz de Sox, el robot que acompaña a Buzz, y además, el elenco también cuenta con la participación de las voces de Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efrén Ramírez y Isiah Whitlock Jr.

“El elenco de Lightyear es un verdadero sueño. Cada uno de los artistas habitó al personaje inmediatamente, lo que nos dio la oportunidad de jugar un poco durante las sesiones de grabación. Esto dio como resultado un nivel de especificidad que elevó el material y le dio mayor profundidad a las relaciones entre los personajes. Fue un privilegio trabajar con un elenco tan talentoso y de tal generosidad”, añade MacLane.

Cabe recordar que Angus MacLane, director ganador del premio Annie y veterano animador de Pixar, también codirigió Buscando a Dory en 2016. Por otra parte, la producción está a cargo de Galyn Susman, quien hizo el corto Toy Story: olvidados en el tiempo.

Adicionalmente, se reveló esta mañana que el galardonado compositor Michael Giacchino, que compuso la música de la película The Batman, además de la de Spider-Man: Sin camino a casa, estará a cargo de la banda sonora de ‘Lightyear’. Este artista tiene una larga historia con Pixar: ganó un Óscar, un Globo de Oro y un Grammy por la banda sonora original de UP: una aventura de altura.

Sus otros créditos en Pixar incluyen Cars, Intensamente, Coco, Los increíbles 2, Ratatouille, entre otros. La banda sonora original de la película Lightyear de Walt Disney Records estará disponible el 16 de junio de 2022.