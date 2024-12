¿Cómo garantizar la suficiencia energética?

Muchos grupos sociales y jóvenes no han dimensionado adecuadamente las graves consecuencias que tendría para la economía del país volverse importador neto de combustibles – como sucedió a finales de los 70s-, un riesgo cada vez más latente ante la pérdida de reservas de petróleo y gas. Todo a pesar de que Colombia tiene muchos recursos.

Si bien Colombia debe seguirle apostando a la transición energética ante la aceleración del cambio climático, esto no significa que deba prescindir o dejar de utilizar los combustibles fósiles. Es más, la mejor manera en que el sector energético puede contribuir a seguir siendo una fuente de desarrollo es cuidando la autosuficiencia energética del país.

Por esto, la responsabilidad tiene que primar sobre lo popular afirmó la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suarez, quien admitió durante el Foro Colombia 2020, organizado por Publicaciones Semana, que si bien esto genera debates que son políticamente costosos - como el de los Yacimientos No Convencionales (fracking) - es lo responsable.

No es en este gobierno en el que se van a acabar las reservas, pero si es en este donde el país debe tomar las determinaciones para que no perdamos nuestra autosuficiencia energética. Además, no hay que perder de vista otros desafíos que tenemos en el país como cerrar las brechas de equidad, afirmó la Ministra.

También que este sector no solo produce el 12% de los ingresos de la Nación sino más de $24 billones en regalías paras las regiones. También que exporta más de US$16.000 millones, “habría que multiplicar por cinco lo que produce el turismo para llegar a estos niveles. Si hay que diversificar, pero el desarrollo de estos sectores no tiene que ser excluyente.

El gobierno tiene el compromiso de acelerar la transición energética para contribuir logrando un balance entre lo ambiental y ayudando a cerrar brechas. “No hay soluciones mágicas”, dijo la jefa de la cartera de Minas y Energía.