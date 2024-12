“Hemos podido observar un altísimo nivel de implementación de los protocolos de bioseguridad y de esta manera un compromiso muy grande de todos los actores que prestan este servicio”, dijo el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar.

La nueva normalidad en el sector

. Es el comienzo para que mediante la ejecución del plan piloto del Gobierno se permita abrir los cielos del país para conectar las diferentes regiones.. Ellos pueden estar tranquilos porque hemos adecuado nuestra infraestructura aeroportuaria para garantizar su bienestar”, aseguró el gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S., Daniel Lozano Escobar.De acuerdo a las autoridades, la apertura de esta ruta aérea requiere de un inmenso compromiso no solo de la Concesión, sino de aerolíneas, autoridades, empresas de servicios aeroportuarios y pasajeros, a través del autocuidado y la rigurosa aplicación de los protocolos establecidos.Durante el primer día,Las autoridades destacaron que, luego de cuatro meses de suspensión de los vuelos comerciales nacionales, se han venido desarrollando actividades de limpieza, desinfección y puesta a punto, tanto a nivel externo como interno, de todas las flotas áreas, equipamiento y demás facilidades que entrarán en funcionamiento y que se pondrán a disposición los usuarios del aeropuerto.con las medidas de prevención para evitar el contagio de la covid-19. Igualmente, se dispusieron dispensadores de alcohol glicerinado en las diferentes áreas públicas y salas de embarque para que los usuarios puedan desinfectar sus manos”, explicó Lozano.Services de formación en tecnología Para el ingreso a la terminal, si se tiene equipaje para facturar, deberá realizarse en los módulos de check in habilitados por la aerolínea, los cuales tendrán una barrera protectora antifluidos; de lo contrario, deberá dirigirse a la sala de embarque nacional. Si hay fila, se contará con puntos de espera demarcados en el piso, cuya distancia es de dos metros para garantizar el distanciamiento físico y social obligatorio.Para el ingreso a la sala de embarque, en los puntos de control de seguridad, las personas deberán ubicarse en las zonas señalizadas para garantizar el distanciamiento físico obligatorio, mientras su equipaje de mano y objetos personales son revisados en la máquina de rayos X. Una vez superado este proceso, las personas tendrán a su disposición dispensadores de alcohol glicerinado en varios puntos de la sala para desinfectar sus manos.En la sala de embarque los usuarios deberán utilizar solamente las sillas habilitadas con el fin de garantizar el distanciamiento físico. Para el abordaje del avión,y finalizando con las sillas cercanas a la puerta de embarque.Una vez la aeronave arribe al aeropuerto de destino, la aerolínea llevará a cabo el proceso de desembarque en estricto orden de sillas, iniciando con las más cercanas a la puerta principal de la aeronave, siguiendo con el orden de los asientos; esto con el fin de evitar aglomeraciones en el pasillo de la aeronave.. Para el recibo de equipaje, los pasajeros deberán ubicarse sobre las señales de espera demarcadas en el piso alrededor de la banda transportadora, con el fin de garantizar una distancia física de dos metros.El pasajero no podrá permanecer en el aeropuerto, por lo tanto, una vez reciba su equipaje deberá retirarse del terminal y tomar su transporte. No se permitirá el estacionamiento de vehículos, de manera prolongada, en la salida del terminal.