¿Cómo hacer para olvidar a alguien en una semana?

En el momento de una ruptura amorosa o de amistad, lo más difícil es poder romper el vínculo que existía con una persona, y es por esto que en mucha s ocasiones tanto mujeres como hombres necesitan de terapia psicológica, pues no se les facilita cortar esos lazos.

El hecho de olvidar a una persona consiste en dejar de tenerla presente en la memoria, lo cual se vuelve difícil de lograr al estar conectado con la memoria emocional , pues lo complejo no es olvidar recuerdos y momentos vividos, pero sí sentimientos y emociones ligados a los mismos.

¿Cómo olvidar a una persona de manera rápida en 6 pasos?

No todas las personas pueden acudir a una terapia de psicología para lograr vivir el paso a paso, lo cual se vuelve más complicado de lograr, sobre todo para las personas que tienen algún tipo de apego emocional. Es por esto que el coach de vida y relaciones, fundador del sitio web Psicología de las Relaciones, John Alex Clark, brinda los siguientes consejos por si las personas quieren intentarlo por su cuenta.

Hay que empezar con la aceptación

Aunque sea difícil, se debe empezar aceptando que esa persona ya no está y que no volverá, pues de esta forma será más sencillo asumir que no convenía.