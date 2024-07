¿Cómo organizar correctamente un armario?

Mantener un armario organizado no solo mejora la apariencia visual del espacio, sino que también facilita la selección de ropa diaria y prolonga la vida útil de las prendas. Con algunas estrategias simples, pero efectivas, puede transformar su armario en un espacio ordenado y funcional que le permita disfrutar de la moda sin el estrés de buscar entre montañas de ropa.

1. Evaluación y selección de la ropa

El primer paso crucial para organizar un armario es realizar una evaluación completa de todas las prendas. Este proceso permite deshacerse de lo que ya no usa, identificar lo que realmente necesita y optimizar el espacio disponible.

- Clasificación por temporadas: divida su ropa en categorías según la temporada (invierno, verano, entretiempo) y guarde fuera de temporada lo que no necesita en ese momento.

El truco japonés no solo busca maximizar el espacio, sino también crear entornos que reflejen la verdadera esencia de las personas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

- Criterios de eliminación: considere deshacerte de cualquier prenda que no haya usado en más de un año, que ya no le quede bien o que esté en mal estado (rota, manchada, etc.).