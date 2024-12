Con tutelas buscan frenar audiencia pública virtual sobre aspersión aérea con glifosato

Infografía que muestra la participación de la ciudadanía en las reuniones informativas. Fuente: ANLA

Desde Dejusticia, organización que junto al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Elementa, consultoría en derechos, Acción Técnica Social y la Corporación Viso Mutop, habían solicitado ordinariamente la realización de la audiencia pública, se presentó, a nombre de todas las organizaciones, un recurso de reposición ante la Anla para que se suspendiera la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental, hasta tanto no se terminara el aislamiento obligatorio o se estableciera un mecanismo acorde a los estándares constitucionales de participación ciudadana, especialmente en los municipios en los cuales se pretende reanudar el programa de aspersión aérea con glifosato. Sin embargo, parece que esa petición no fue tenida en cuenta.

Ante la negativa, ese centro de estudios de derecho, le solicitó nuevamente a la Anla hace un par de días, a través de un derecho de petición, el aplazamiento de la audiencia en vista de que la Policía no presentó ningún anexo en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). "Esto es importante porque ahí están las pruebas de los coadyuvantes y entonces, cómo uno va a debatir algo que no es público. Pedimos el aplazamiento hasta que no estuvieran subidos los estudios completos, pero aún no han respondido", dijo David Filomena, investigador de la línea política de drogas de Dejusticia.

Filomena sostuvo que esas reuniones previas informativas fueron efectivas únicamente para los funcionarios del Estado y las personas que viven en los cascos urbanos de los municipios. "En estas jornadas participaron concejales, alcaldes, personeros, gobernadores y demás funcionarios de la administración pública, así como algunas personas que estaban en ese momento en los cascos urbanos, pero no aquellos que realmente se van a ver afectados por la actividad, me refiero a las personas que viven en las zonas donde se planea asperjar, por lo que realmente la participación fue muy limitada", apuntó.