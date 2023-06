“El cambio climático es real y es aterrador”, Chai Vasarhelyi, ganadora del Oscar y directora del documental Wild Life en SEMANA

Wild Life narra la vida de Kris Tompkins, una activista ambiental que comprometió su vida a ayudar a su esposo, Doug, a restaurar partes de la Patagonia chilena y argentina devastados por la minería. Sin embargo, en medio del proceso, a Tompkins le toca enfrentar la muerte de su esposo, levantarse y completar el proyecto.

Kristine fue al CEO de Patagonia. Inc. pero ahora es la directora de la fundación Wild Life, con la que viaja por el mundo restaurando ecosistemas. De acuerdo con National Geographic junto con su esposo han logrado restaurar más de 14 millones de hectáreas de bosque en Chile y Argentina. Gracias a esta misión fue contactada por Chai Vasarhelyi y su esposo Jimmy Chin, dos documentalistas ganadores del Oscar en 2019 por el documental ‘Free Solo’.

A partir de ahí, se embarcaron en una aventura llamada Wild Life, que contó no solo la conmovedora historia de amor entre Kris y Doug, sino los retos de revivir un ecosistema casi que aniquilado por la extracción del litio en Chile. El documental llegó a Colombia a inicios de junio, y ya está disponible en la plataforma Disney +.

SEMANA, habló con la directora, Chai Vasarhelyi, quien además de tener un Óscar es reconocida por el documental The Rescue (2021), donde cuenta la historia de los 12 niños atrapados en Tailandia junto a su entrenador. Vasarhelyi habló sobre el proceso de grabar Wild Life, la importancia del cambio climático y de los documentales.

SEMANA: Si tuviera que contrale a alguien que no sepa nada sobre el documental (Wild Life) de qué se trata, ¿qué le diría?

Chai Vasarhelyi: Wild Life es una historia de amor conmovedora sobre dos personas que encontraron en el otro una segunda oportunidad mientras unian esfuerzos para conservar la región de la Patagonia de Chile y Argentina.

Doug Tompkins e Yvon Chouinard (Lito Tejada-Flores/Patagonia) - Foto: Lito Tejada-Flores/Patagonia

SEMANA: ¿Qué fue eso que aprendió durante la grabación que la sorprendió o que no se esperaba?

C.V.: Aprendí mucho sobre el mundo salvaje y la importancia de restaurara las áreas silvestres. Me sorprendió lo complejos que son los ecosistemas y la importancia de que estén completos para que puedan sostenerse por sí mismos. Por ejemplo comprendí la importancia del Jaguar. Me encantó ver como se reinsertaba poco a poco de nuevo en la naturaleza, porque en estas áreas llevaba extinto un tiempo. Vi todo el trabajo que la reinserción tomó y me alegré bastante cuando por fin se logró. Es un trabajo maravilloso.

SEMANA: ¿Cómo llegó a Kris y a Doug?, ¿cómo se enteró de esta história?

C.V.: Mi compañero y esposo, Jimmy Chin, es un alpinista profesional, y allí conoció a Doug Tompinks y a Yvon Chouinard, ellos fueron sus mentores. Gracias a eso escuché la historia por primera vez. Aunque debo confesar que al inicio no me apasionó mucho, me parecía compleja y con muchas aristas que tratar. Sin embargo, cuando Doug murió y vi como Kris tuvo que levantarse de la perdida del amor de su vida y cumplir el sueño que tenían en común me enamoré de la historia y logré comprender la importancia de contarla.

Kris Tompkins y Chai Vasarhelyi. (Clair Popkin/National Geographic Documentary Films) - Foto: Clair Popkin/National Geographic

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con Kris?

C.V.: Es una mujer increíble, y me encantó ayudarla a encontrar su propia voz. Ella siempre fue la mujer de atrás, la que seguía a Yvon y Doug. Entonces verla terminar el proyecto fue muy conmovedor.

SEMANA: ¿Cuál fue el reto más grande?

C.V.: Nunca había hecho una película sobre alguien específicamente. Entonces fue difícil para mí, sobre todo porque esta persona ya había muerto, y yo no tenía manera de contrastar lo que me decía o encontrar mi propia opinión sobre él. Además habían muchas cosas en pasado, muchos temas que tocar. No sabía por donde coger el tema, como tratar todo sin pasar por encima de lo importante. Había subtemas en los que pude gastarme más de una hora pero me tocó reducirlos. Había demasiadas cosas de las que hablar, y me rehusaba a hacer una película solo por hacerla. Si vas a meterte en un proyecto hay que hacerlo de la mejor manera posible.

SEMANA: ¿Cómo resolvió esto?, ¿cómo darle voz a Kris cuando hay tanto qué contar?

C.V.: Creo que la mejor opción fue poner la muerte de Doug al inicio, para así poder darle el resto del tiempo a Kris, para poder mostrar su voz y que se viera su trabajo.

Doug Tompkins. (Scott Soens) - Foto: Scott Soens

SEMANA: Tuvo que pasar mucho tiempo aquí en América del Sur, ¿qué tal le pareció, era su primera vez aquí ?

C.V.: Mi papá se crio en Brasil, entonces no solo tengo esa nacionalidad sino que pasé muchos veranos de i infancia aquí. Eso me hizo enamorarme de la cultura. En esta ocasión además, pude conocer lugares a los que no había ido, y eso me hace darme cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande que es el mundo.

SEMANA: El género documental es uno que se tiene a pasar por alto o no se valora de la misma manera que a una película de ficción, ¿por qué es importante este género?

C.V.: Los documentales son muy importantes pues en la actualidad cumplen incluso un rol similar al de la prensa. Cuentan historias e informan a profundidad sobre problemas y temas que generan intriga. En este mundo hay mucha inequidad, con los documentales se puede intentar poner un reflector sobre estas, sobre temas que no se tienen en cuenta.

A Llama stands on a hill with a lodge and mountains in the background. (Clair Popkin/National Geographic Documentary Films) - Foto: Clair Popkin/National Geographic

SEMANA: El Washington Post subió una crítica sobre Wilde Life en la que decía que a pesar de ser muy bueno resultaba aburrido y con poco suspenso si se le comparaba con The Rescue, Meru y por supuesto Free Solo, ¿qué les respondería?

C.V.: Me parece que sí tiene suspenso, ¿acaso no es aterrador todo lo que le pasa a nuestro planeta?. Además, todos nuestros trabajos no pueden ser iguales. Wild Life no es Free Solo. Tiene como centro de la historia a una mujer de 70 años y cuenta como estamos acabado con el plantea. Por otro lado, todo mi trabajo no se resume en Free Solo o Meru, son solo pedazos de mi obra.

SEMANA: Chai, para terminar, ¿por qué es importante hablar de cambio climático?

C.V.: Es la pregunta existencial de nuestro tiempo, es algo que nos está pasando ahora mismo. Italia está inundándose, en Tailandia quieren cambiar de capital a Yakarta. Se prevé que este año hayan incendios descomunales e inundaciones de magnitudes nunca antes vistas. Todo esto nos arroja la pregunta: ¿Cómo nos vamos a mover como sociedad para cambiar las cosas? Tuve que ver la cara de pánico de mis hijos pequeños al hablar del cambio climático, es algo real y es aterrador. Por eso es importante hablarlo, y buscar hacer algo.