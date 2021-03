Confidenciales ¿Algunos quieren ver a Ernesto Macías como candidato presidencial?

El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, le salió al paso a su colega del Polo Democrático, Wilson Arias, quien durante la instalación del primer periodo de sesiones del Congreso cuestionó las propuestas del uribismo al hablar de tributación, reducción de costos del Estado, entre otros temas relacionados con la reforma tributaria. Arias insistió en llamar a Macías el candidato presidencial de Uribe.

“No lo he pensado senador Arias, pero de pronto esto que usted ha dicho me pone a pensarlo, aunque no está en mis planes”, le respondió Macías.

Y a renglón seguido, el congresista huilense se comprometió a estudiar la decisión. “Le prometo que lo voy a meditar estos días”.

Macías, sin duda, respondió con sarcasmo porque, aunque Arias reiteró en llamar al expresidente del Congreso como candidato, él está contemplando otras opciones, entre ellas, retornar a su curul en el Senado.

Incluso, no es descartado que sea cabeza de lista por Centro Democrático, su partido, gracias a su cercanía no solo con el expresidente Uribe, sino con el presidente Iván Duque.

Y en cuestión de presidenciales, Macías le contó a SEMANA que sigue insistiendo en el nombre de Tomás Uribe como candidato único de Centro Democrático a las presidenciales del 2022, pese a que el hijo del expresidente Uribe ha reiterado que no quiere estar en el tarjetón.