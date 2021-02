Confidenciales Antanas Mockus: más vivo en política que nunca

El excandidato presidencial Antanas Mockus está más vivo que nunca en política. Aunque la desaparición mediática del destacado académico y político llevó a suponer que no retornaría al escenario público, no es tan real. Después de un año y medio de una cirugía contra el párkinson que padece, como todo el país lo sabe, su recuperación ha sido exitosa. Es más, sus movimientos están mucho más controlados, según le dijeron fuentes cercanas a SEMANA.

El alivio en la salud de Mockus es tan grande que no es ajeno al 2022. Y desde su casa de descanso en Villa de Leyva marca línea, dirige reuniones y lidera a la línea de Visionarios de la Alianza Verde. Constantemente reúne a sus dirigentes vía a Zoom, porque permanece aislado por el temor al covid-19. Los temas son: política, conformación de las listas a la Cámara de Representantes y Senado.

Incluso Mockus tendría una tarea política difícil en los próximos días: escoger el nombre de quien lo reemplazaría al Senado en la próxima legislatura. Suena el nombre de Katherine Miranda, la representante de los verdes, pero ella es prudente, tiene 33 años y no le disgustaría encabezar la lista a la Cámara de Representantes. Pero si no es ella, el cupo al Senado sería de Viviana Barberena, directora Ejecutiva de Corpovisionarios, una mujer con una hoja de vida amplia, pero con un inconveniente: no es muy reconocida.

Mientras internamente se define el tema, Mockus ha dicho que ve con muy buenos ojos la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria.