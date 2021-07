Confidenciales La molestia del Fiscal por la decisión de la jueza en el caso de la pequeña Sara Sofía

A la indiganción que generó en el país la decisión de la juez segunda penal del Circuito Especializado de Bogotá, de dejar en libertad a Carolina Galván y Nilson Díaz, acusados por la desaparición de la pequeña Sara Sofía, al sur occidente de la ciudad, en donde supuestamente la arrojaron a un caño, SEMANA conoció la indignación del fiscal general, Franciso Barbosa, al conocer la noticia.

Barbosa no se explica cómo la jueza que tomó la decisión no tuvo en cuenta las dos confesiones de Carolina Galván y Nilson Díaz, y decretó la nulidad en el proceso. Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía compulsará copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que se investigue a la jueza. El ente acusador no apelará la decisión de nulidad, y ya está trabajando para conseguir nuevas ordenes de captura.