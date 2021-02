Confidenciales Lo que le preguntarán a Petro en una audiencia sobre Uribe

Foto: Archivo particular

El senador Gustavo Petro está citado el próximo 2 de marzo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde rendirá una declaración sobre los supuestos vínculos del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares.

Aunque Petro no ha confirmado su asistencia, tampoco la ha descartado. SEMANA conoció que su despacho fue notificado de la citación para que rinda testimonio voluntario. Incluso, la oficina de Petro pidió información de la investigación, pero no se la suministraron porque él no está vinculado al proceso.

Lo que pretende la Comisión de Acusaciones es que el senador de la Colombia Humana confirme o descarte las denuncias que en 2015 hizo Richard Maok, también llamado el ‘Hacker de la Fiscalía’.

Él aseguró, bajo testimonio juramentado, que le entregó notariadas todas las pruebas a Petro sobre la supuesta injerencia paramilitar en el gobierno de Uribe, con la condición de que las revelara si algo ocurría con su vida.

Por eso, la Comisión de Acusación le preguntará a Petro cuál era su relación con Maok, hoy en el exilio. También le pedirá a Petro que aporte las pruebas con el fin de establecer si son las mismas que él utilizó en un debate en el Congreso sobre las relaciones entre políticos y paramilitares.

La idea del representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, de pedir explicaciones sobre estas pruebas, obedece a que Maok se comprometió ante la Comisión de Acusaciones a entregarlas. Sin embargo, eso no ha ocurrido. De ese material depende el avance o el archivo de la investigación.

La Comisión de Acusaciones conoce que el conocido ‘Hacker de la Fiscalía’ supuestamente llevó estas pruebas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en la Cámara de Representantes no están.