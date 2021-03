Confidenciales Mabel Lara, ¿candidata al Senado?

A la reconocida presentadora y hoy integrante de la mesa de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio le están endulzando su oído para que aspire por una curul en el Senado durante el 2022.

Lara, radicada en Washington, confirmó que algunos líderes de partidos políticos le han propuesto que postule su nombre, pero ella se ha declarado sorprendida porque jamás ha participado en una contienda electoral. SEMANA conoció que las propuestas han surgido de Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de La U, y algunas comunidades negras.

Aunque no descartó de tajo la posible aspiración, Lara a todos les ha agradecido, pero también les ha manifestado que de momento está dedicada a estudiar. “La verdad, hasta ahora, no se me había ocurrido”, dijo extraoficialmente la destacada comunicadora.

Mabel- como a cualquier persona alejada de la política- le asusta ese escenario, pero académicamente y profesionalmente estaría preparada para enfrentar ese reto: es periodista, conoce el país, sus problemas y necesidades, acabó de culminar su Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y sigue estudiando en Estados Unidos. Además, goza de carisma y un reconocimiento nacional que le permitiría- en caso de decidir- no empezar desde cero en una posible campaña.

¿Decidirá Mabel retirarse de los medios, donde sigue triunfando, y lanzarse a la política? Lara tendrá no solo la última palabra, sino el tiempo para pensarlo con cabeza fría.