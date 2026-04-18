Activos latinoamericanos, ganadores en medio del conflicto en Medio Oriente

Ser productores de materias primas, en especial petróleo, así como estar relativamente lejos de la guerra en Oriente Medio, ha convertido a los activos latinoamericanos en un refugio para los inversionistas globales. El resultado es un fortalecimiento de sus monedas frente al dólar y una mayor demanda por sus bonos de deuda. El peso colombiano lleva la delantera con una valorización de 3,48 por ciento desde el pasado 27 de febrero.

Ante baja de la tasa de cambio hay nuevas posibilidades de inversión. Así puede abrir una cuenta en dólares sin salir del país

En esa fecha, la tasa de cambio estaba en 3.745 pesos y el 17 de abril iba en 3.615. Ese comportamiento también está impulsado por el hecho de que la región tiene algunas de las tasas de interés reales más altas del mundo, lo que atrae a los inversionistas que quieren hacer carry trade, es decir, tomar préstamos en una moneda con bajas tasas e invertir en otra con rendimientos más altos. En la agencia Bloomberg consultaron a varios expertos, que, por estas razones, recomiendan los activos de Colombia, Brasil y Argentina.