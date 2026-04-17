Dólar cae este viernes en Colombia: precio oficial del 17 de abril

El dólar inició la cotización de este 17 de abril en un precio de $ 3.585, lo que significó una baja de $ 30 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.615.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.585. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.575. El precio promedio es de $ 3.579.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 9,50 millones, registrando además un volumen promedio de 271,42 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,53 % llegando a las 97,510 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Las bolsas retroceden mientras inversionistas esperan noticias de paz entre EE. UU. e Irán

Las bolsas cayeron el viernes a la espera de noticias sobre una ampliación del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, mientras que los precios del crudo retrocedían tras el repunte de la jornada previa.

Las pérdidas llegan después de una semana sólida y de récords, impulsada por la esperanza de que la guerra en Oriente Medio, que entra en su séptima semana, esté cerca de su fin, luego de que el presidente Donald Trump dijo que los negociadores estaban cerca de un acuerdo.

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Pero abundan los temores de que la frágil tregua acordada a principios de mes, y que termina la semana próxima, pueda desmoronarse y desencadene una nueva ola de ventas en los mercados.

El jueves, el presidente estadounidense adoptó un tono optimista: “Parece muy bien que vayamos a lograr un acuerdo con Irán, y va a ser un buen acuerdo”. Añadió que las conversaciones entre Washington y Teherán podrían reanudarse este fin de semana.

También aseguró que Irán había “aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, en alusión a las reservas de uranio enriquecido, y que el acuerdo incluiría “petróleo gratis”, así como la apertura del estrecho de Ormuz.

Las bolsas retroceden mientras inversionistas esperan noticias de paz entre EE. UU. e Irán. Foto: AP, Adobe

Irán no ha dado ninguna señal pública de que vaya a entregar sus reservas.

Las bolsas cayeron en toda la región, y Tokio —que alcanzó un máximo histórico el jueves— estuvo entre los mayores perdedores, mientras que Seúl, Hong Kong, Shanghái y Singapur también registraron fuertes descensos.

Todo ello se produjo incluso después de que el S&P 500 y el Nasdaq cerraran en máximos históricos en Wall Street.

Los precios del petróleo cayeron más de un 1 %, un día después de fuertes ganancias, y las principales referencias de crudo —WTI y Brent— cerraron justo por debajo de los 100 dólares por barril.