Dólar en casas de cambio para este 17 de abril: así se mueve la divisa

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Su valor influye directamente en la inflación interna, el costo de vida (especialmente en tecnología, alimentos y combustible) y la rentabilidad de sectores clave como el petróleo, afectando así la economía de hogares y empresas.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en el país, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

Esta es la variación de la moneda. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son las entidades en las que estos actores del mercado pueden adquirir las divisas sin mayor problema, con menores trámites y sin llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy jueves

Tenga en cuenta aquí el análisis del mercado cambiario para este viernes 17 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,561.67 y de venta de $ 3,678.13.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,618 3,691 73 Cali 3,560 3,725 165 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,610 3,655 45 Medellín 3,516 3,661 145 Pereira 3,580 3,650 70

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Así se mueve hoy. Foto: Adobe Stock

Fecha Compra Venta TRM viernes 17 de abril de 2026 3561.67 3678.13 3615.1 jueves 16 de abril de 2026 3561.67 3678.13 3603.19 miércoles 15 de abril de 2026 3554.17 3676.04 3578.82 martes 14 de abril de 2026 3537.92 3661.25 3608.1 lunes 13 de abril de 2026 3542.5 3662.92 3631.49 domingo 12 de abril de 2026 3558.33 3676.88 3631.49 sábado 11 de abril de 2026 3557.5 3677.29 3631.49 viernes 10 de abril de 2026 3552.29 3671.25 3642.93

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,630 3,680 50 Cambios Kapital 3,610 3,660 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,660 50 Latin Cambios 3,610 3,660 50 Miss Money Cambios 3,620 3,660 40 Money Cambios WC 3,600 3,680 80

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.