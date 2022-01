Confidenciales “Al próximo hp que me diga viejo malpa... le va la madre”: exministro de Hacienda Rudolf Hommes

En medio de las acaloradas discusiones que se presentan a diario en Twitter, un trino del exministro de Hacienda Rudolf Hommes sorprendió por la contundencia y las palabras que usó en su mensaje.

Aseguró que, a pesar de que ha recibido algunos insultos, se ha mantenido al margen de contestarlos, pero que si lo siguen insultando responderá con la misma contundencia.

“Yo hasta ahora he tratado de no responder con groserías a los que me insultan, pero les advierto que al próximo hp que me diga viejo malparido le va la madre”, dijo Hommes.