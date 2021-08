El intrépido (o intrépida) de este meme no entendió que el modelo enaltece la primera figura para mofarse de la segunda. O sea, no entendió que está enalteciendo a los "delincuentes antes".



Memes sí, pero no así. Al menos métanle sentido crítico (y común) si los van a hacer. https://t.co/jNNAkbCAYr