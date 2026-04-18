Alistan inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara efectuará una inspección judicial a las dos sedes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) luego de que Gustavo Petro reconociera que tenía información de conversaciones entre Abelardo de la Espriella y miembros de la firma Thomas Greg & Sons. La presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, inspeccionará la entidad el próximo 23 de abril junto con la Dijín y el CTI.
El objetivo es verificar si tienen centros de interceptaciones ilegales. La Comisión le pidió al Dapre que certifique la administración, contexto y soporte del mensaje del presidente publicado en X el pasado 4 de abril. La intención es corroborar si corresponde a una publicación personal del jefe de Estado “o una publicación preparada o administrada por personal de comunicaciones”.