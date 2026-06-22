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Así será la posesión de Abelardo De La Espriella: estos son los detalles previstos hasta ahora

El presidente electo estudia alternativas para el acto de investidura, con la intención de enviar un mensaje político y simbólico.

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Redacción Confidenciales
22 de junio de 2026 a las 3:25 a. m.
Abelardo De La Espriella en su discurso de victoria desde Barranquilla.
Abelardo De La Espriella en su discurso de victoria desde Barranquilla. Foto: SEMANA

Abelardo De La Espriella promete romper con el protocolo presidencial de posesionarse en la plaza de Bolívar, en Bogotá, como históricamente lo han hecho sus antecesores. SEMANA conoció que dentro de las opciones que contempla el Tigre está terciarse la banda presidencial en un cantón militar ubicado en una región apartada de Colombia.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Gustavo Petro se refirió al discurso de Abelardo De La Espriella tras victoria electoral: “Aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley”

Algunos de sus asesores no descartan que sea una guarnición en el Pacífico, como símbolo de unidad nacional y de que gobernará para los más de 50 millones de colombianos. De La Espriella le apuntaría a esta región, donde históricamente Gustavo Petro ha arrasado en las urnas.