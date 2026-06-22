Abelardo De La Espriella promete romper con el protocolo presidencial de posesionarse en la plaza de Bolívar, en Bogotá, como históricamente lo han hecho sus antecesores. SEMANA conoció que dentro de las opciones que contempla el Tigre está terciarse la banda presidencial en un cantón militar ubicado en una región apartada de Colombia.
Algunos de sus asesores no descartan que sea una guarnición en el Pacífico, como símbolo de unidad nacional y de que gobernará para los más de 50 millones de colombianos. De La Espriella le apuntaría a esta región, donde históricamente Gustavo Petro ha arrasado en las urnas.