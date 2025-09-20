CONFIDENCIALES

Centro Democrático y Cambio Radical, se avecina la gran cumbre de la oposición

Cambio Radical y el Centro Democrático alistan un encuentro clave en Bogotá, en busca de consolidar una alianza opositora con miras a las elecciones de 2026.

20 de septiembre de 2025, 5:35 a. m.