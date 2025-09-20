CONFIDENCIALES
Centro Democrático y Cambio Radical, se avecina la gran cumbre de la oposición
Cambio Radical y el Centro Democrático alistan un encuentro clave en Bogotá, en busca de consolidar una alianza opositora con miras a las elecciones de 2026.
Cambio Radical y el Centro Democrático preparan la gran cumbre de la oposición. Si nada extraordinario ocurre, será el 15 de octubre en el hotel Tequendama, en Bogotá, y promete ser el abrebocas a una posible alianza de cara a las elecciones de 2026. Habrá expertos en asuntos tributarios, ley de sometimiento, constituyente y reforma a la salud, temas con los que Gustavo Petro está jugado en esta legislatura.
Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras están invitados y los congresistas buscan que los dos asistan. Si lo logran, podría darse una fotografía con enorme carga política. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado su asistencia. Los partidos también hablarán de posibles alianzas regionales en las listas al Congreso. Vargas Lleras ya está radicado en Bogotá tras someterse a una intervención quirúrgica en Houston.