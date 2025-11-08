CONFIDENCIALES
Cinco datos preocupantes sobre la dinámica de la guerra hoy en Colombia
1) El 61 por ciento de los miembros del ELN se concentra en los departamentos fronterizos con Venezuela, donde aprovechan la cercanía con el régimen de Maduro para refugiarse y encontrar apoyo logístico, según un informe de inteligencia.
2) Las asonadas contra la fuerza pública están disparadas: mientras que en 2021 hubo siete, ya van 44 este año.
3) La nueva arma de la guerra en Colombia son los drones: en 2024 se registraron 104 ataques con explosivos usando esa herramienta, y este año ya van 188.
4) La inteligencia del Ejército está por el suelo ante la falta de recursos, pues su capacidad real apenas llega al 11 por ciento, cuando debería estar en el 82 por ciento. Igualmente, la capacidad de movimientos y maniobra de los militares está afectada, pues llega al 19 por ciento, y ese indicador debería estar en el 95 por ciento.
5) El Gobierno que se posesione el 7 de agosto del próximo año debe saber que solo el Ejército necesita unos 22 billones de pesos entre 2026 y 2033 para fortalecerse.