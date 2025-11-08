Suscribirse

CONFIDENCIALES

Cinco datos preocupantes sobre la dinámica de la guerra hoy en Colombia

La inteligencia del Ejército está por el suelo ante la falta de recursos, pues su capacidad real apenas llega al 11 por ciento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
8 de noviembre de 2025, 7:25 a. m.
Los combates entre estos dos grupos armados al margen de la ley se registran en la zona rural del municipio de Almaguer, Cauca, desde hace varios días.
El Ejército necesita unos 22 billones de pesos entre 2026 y 2033 para fortalecerse. | Foto: Foto diseño El País con fotos de AFP

1) El 61 por ciento de los miembros del ELN se concentra en los departamentos fronterizos con Venezuela, donde aprovechan la cercanía con el régimen de Maduro para refugiarse y encontrar apoyo logístico, según un informe de inteligencia.

2) Las asonadas contra la fuerza pública están disparadas: mientras que en 2021 hubo siete, ya van 44 este año.

3) La nueva arma de la guerra en Colombia son los drones: en 2024 se registraron 104 ataques con explosivos usando esa herramienta, y este año ya van 188.

Contexto: Las fotos del horror en Suárez, Cauca, tras el atentado de las disidencias de Iván Mordisco

4) La inteligencia del Ejército está por el suelo ante la falta de recursos, pues su capacidad real apenas llega al 11 por ciento, cuando debería estar en el 82 por ciento. Igualmente, la capacidad de movimientos y maniobra de los militares está afectada, pues llega al 19 por ciento, y ese indicador debería estar en el 95 por ciento.

5) El Gobierno que se posesione el 7 de agosto del próximo año debe saber que solo el Ejército necesita unos 22 billones de pesos entre 2026 y 2033 para fortalecerse.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Llegó la hora de la verdad: ¿será posible una unión para derrotar al petrismo en las elecciones de 2026? Estos son los detalles desconocidos de lo que está pasando

2. La ira está matando a los bogotanos: las sorprendentes razones por las que la capital es una de las ciudades más violentas

3. Exclusivo: así se habrían perdido más de 80.000 millones en accidentes y aseguramiento de aeronaves en el Ejército, según la Contraloría. Estas serían las irregularidades en la División de Aviación y Asalto Aéreo

4. ¿Regresó DMG? Con promesas de negocios de esmeraldas y café, buscan revivir la polémica pirámide que estafó a miles de personas

5. Colombia no tendría cómo enfrentar otra tragedia como la de Armero: las cuentas no cuadran en el Gobierno Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroELNEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.