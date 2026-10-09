Claudia López busca engañar a incautos en el exterior al decir que fue líder de la “centro derecha”

La exalcaldesa Claudia López no deja de sorprender con sus posiciones camaleónicas. En la más reciente campaña presidencial aseguró que era una candidata de “centroizquierda”, pero hace unos días estuvo en Georgetown y allí, sin sonrojarse, aseguró que fue “la única aspirante presidencial de centroderecha”.

Claudia López volvió a sorprender: “La única en la centro derecha era yo… y me castigaron por haber votado por Petro”

Lo contradictorio es que López ahora está unida a Petro, incluido en la Lista Ofac, y al Pacto Histórico como su tabla de salvación política, al verse derrotada. López podrá engañar a los incautos en el exterior, pero en el país todos la conocen. Si a ella le toca volver a arremeter contra Petro para ganar votos, lo hará, tal como lo ha demostrado en los últimos años. Por eso, la exalcaldesa no genera confianza ni en la derecha ni en la izquierda.