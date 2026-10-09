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Claudia López busca engañar a incautos en el exterior al decir que fue líder de la “centro derecha”

La exalcaldesa genera críticas por sus cambios de posición política.

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Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2026 a las 11:40 p. m.
Claudia López.
Claudia López. Foto: Esteban Vega La-Rotta

La exalcaldesa Claudia López no deja de sorprender con sus posiciones camaleónicas. En la más reciente campaña presidencial aseguró que era una candidata de “centroizquierda”, pero hace unos días estuvo en Georgetown y allí, sin sonrojarse, aseguró que fue “la única aspirante presidencial de centroderecha”.

Claudia López perdió respaldo en Bogotá y solo obtuvo 102.000 votos. Con ese resultado, sus aspiraciones para repetir la Alcadía de la capital para 2027 estarían enterradas.
Claudia López volvió a sorprender: “La única en la centro derecha era yo… y me castigaron por haber votado por Petro”

Lo contradictorio es que López ahora está unida a Petro, incluido en la Lista Ofac, y al Pacto Histórico como su tabla de salvación política, al verse derrotada. López podrá engañar a los incautos en el exterior, pero en el país todos la conocen. Si a ella le toca volver a arremeter contra Petro para ganar votos, lo hará, tal como lo ha demostrado en los últimos años. Por eso, la exalcaldesa no genera confianza ni en la derecha ni en la izquierda.