Confidenciales Conservadores definirán postura frente a la reforma tributaria

Este jueves habrá una reunión clave entre los congresistas del Partido Conservador y exministros de Hacienda para revisar detenidamente el articulado de la reforma tributaria que presentó el Gobierno ante el Congreso.

Aunque el conservatismo es partido de Gobierno, hay muchos reparos a la iniciativa que presentó el ministro Alberto Carrasquilla. Por eso, por lo menos hasta ahora, no se puede decir que esta colectividad vaya a respaldar al Ejecutivo.

Los conservadores han dicho públicamente que no apoyarán una reforma que afecte a la clase media ni a los sectores populares y están de acuerdo en que haya cambios de fondo en la reforma. El representante a la Cámara Nicolás Echeverri aseguró que hay muchos puntos que no comparten de ese articulado.

“No creo que la ruta sea a través de los recursos de los pensionados y a través de bajar la base gravable para que la clase media quede completamente pauperizada. El Partido Conservador está construyendo un equipo de apoyo técnico de exministros de Hacienda y de expertos, con los cuales tendremos un documento serio y contundente para presentarle al país”, dijo el legislador.

No obstante, hasta que termine este encuentro no se conocerá cuál será la postura del partido. Cambio Radical y el Partido Liberal ya dieron un no rotundo a la iniciativa del Gobierno y por ello Carrasquilla está con calculadora en mano para hacer cuentas sobre los votos que necesita con la finalidad de aprobar la reforma.