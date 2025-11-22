CONFIDENCIALES
Crimen contra la Iglesia: el caso del sacerdote Darío Valencia Uribe
El señalado asesino Julián Eduardo Gómez llegó a Colombia donde se enfrentará a las primeras audiencias.
La Iglesia católica colombiana encendió motores este viernes para que la Justicia actúe sobre Julián Eduardo Gómez Cifuentes, quien reconoció en Francia el crimen del sacerdote Darío Valencia Uribe, ocurrido en 2024 en el Eje Cafetero, y cuyo cuerpo estuvo desaparecido entre abril y septiembre.
El señalado asesino llegó a Colombia en las últimas horas y enfrentará las primeras audiencias. Fuentes cercanas al proceso narraron a SEMANA que él le contó a la Fiscalía la ubicación exacta del cadáver del religioso –lo que facilitó el hallazgo– y relató cómo habría cometido el homicidio. Al parecer, todo tendría relación con la venta de un automotor. Los defensores de la Iglesia pedirán una condena ejemplar.