Suscribirse

CONFIDENCIALES

Crimen contra la Iglesia: el caso del sacerdote Darío Valencia Uribe

El señalado asesino Julián Eduardo Gómez llegó a Colombia donde se enfrentará a las primeras audiencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
22 de noviembre de 2025, 6:22 a. m.
Sacerdote desaparecido en Pereira, Darío Valencia Uribe.
Sacerdote Darío Valencia Uribe. | Foto: Suministrada a Semana.

La Iglesia católica colombiana encendió motores este viernes para que la Justicia actúe sobre Julián Eduardo Gómez Cifuentes, quien reconoció en Francia el crimen del sacerdote Darío Valencia Uribe, ocurrido en 2024 en el Eje Cafetero, y cuyo cuerpo estuvo desaparecido entre abril y septiembre.

Contexto: Aparece último video del sacerdote Darío Valencia Uribe; se vio con su madre antes de desaparecer en Pereira

El señalado asesino llegó a Colombia en las últimas horas y enfrentará las primeras audiencias. Fuentes cercanas al proceso narraron a SEMANA que él le contó a la Fiscalía la ubicación exacta del cadáver del religioso –lo que facilitó el hallazgo– y relató cómo habría cometido el homicidio. Al parecer, todo tendría relación con la venta de un automotor. Los defensores de la Iglesia pedirán una condena ejemplar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Carta de funcionarios de Finagro enciende las alarmas por lo que estaría ocurriendo en la entidad; mencionan a Juan Fernando Cristo y Guido Echeverry

2. “Petro es un estafador de la política”: Everth Bustamante, exintegrante del M-19, publica un libro donde desmiente al presidente sobre su paso por la guerrilla

3. Una resolución de la Fiscalía eliminó los grupos Gaula. Alertan por el riesgo de impunidad, y no hay cómo denunciar delitos como extorsión

4. La extradición de un cabecilla del Tren de Aragua a Venezuela abrió un debate sin precedentes en la Corte Suprema: ¿es válido enviarlo a un gobierno ilegítimo?

5. Beatriz Niño denunció a su expareja Daniel Garcés, exembajador en Ghana, por el secuestro de sus hijos y violencia. Ahora, ella sería investigada por la Fiscalía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

sacerdotesHomicidioEje Cafetero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.