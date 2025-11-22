CONFIDENCIALES

Crimen contra la Iglesia: el caso del sacerdote Darío Valencia Uribe

El señalado asesino Julián Eduardo Gómez llegó a Colombia donde se enfrentará a las primeras audiencias.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

22 de noviembre de 2025, 6:22 a. m.