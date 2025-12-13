Suscribirse

Cuatro infidencias de la ceremonia del premio Nobel de Paz para María Corina Machado

Los secretos y gestos que marcaron la entrega del Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela.

Redacción Confidenciales
13 de diciembre de 2025, 6:48 a. m.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del gobierno noruego en Oslo.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. | Foto: AFP

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, a la que asistió SEMANA, dejó varias infidencias: 1) Un día antes de la llegada de la líder opositora, su madre, Corina Parisca, reunió en secreto a 18 de sus familiares, entre nietos y sobrinos. El objetivo: reencontrarse porque casi todos son víctimas del régimen de Nicolás Maduro y viven en varios rincones del mundo. 2) Para los medios venezolanos y colombianos que cubrieron la gala, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue el más antipático.

Se mostró distante con la prensa. Los más queridos fueron los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, y el de Panamá, José Raúl Mulino. El de Ecuador, Daniel Noboa, se dejó ver poco. 3) Los hijos de María Corina Machado poco quieren saber de la prensa y prefieren vivir en el anonimato. 4) Machado recibió una medalla de oro de 18 quilates con el rostro de Alfred Nobel y 11 millones de coronas suecas (4.500 millones de pesos), que terminarán en el país –no es Venezuela– donde tenga una cuenta bancaria abierta. Lo más probable es que sea Estados Unidos.

