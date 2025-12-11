“De Maquiavelo a Trump”: el libro de estrategia política de Eccehomo Cetina

El periodista Eccehomo Cetina lanza un nuevo libro: “De Maquiavelo a Trump. Estrategias Políticas Ganadoras”. Su obra busca analizar cómo muchos de los hombres más influyentes del mundo “han utilizado la estrategia, el relato y la comunicación política para conquistar, ejercer y proteger el poder”.

“En un momento en el que Colombia vive una tensión permanente entre narrativas, crisis de representación y disputas políticas, este libro propone una lectura clara y sin filtros sobre las tácticas que siguen determinando el rumbo de las democracias: desde El Príncipe hasta el fenómeno Trump, pasando por propagandistas digitales, outsider, líderes populistas, tecnócratas y constructores de nuevas mayorías. Este libro es un recorrido que desmonta mitos, expone patrones y revela cómo opera realmente la maquinaria política detrás de campañas, mandatarios y movimientos sociales. Su enfoque— crítico, contemporáneo y profundamente documentado—ofrece claves útiles para periodistas, estrategas, académicos y ciudadanos interesados en comprender el poder más allá de la superficie", asegura el periodista.