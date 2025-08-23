CONFIDENCIALES
Diosdado Cabello: oídos sordos ante los presos colombianos en Venezuela
Hay información de que al menos 38 connacionales que son presos políticos en ese país solo pueden salir de sus celdas durante dos horas al día.
La Cancillería de Colombia le ha enviado más de 20 notas verbales a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiendo sobre la situación de los colombianos detenidos de manera irregular en ese país, sin que el régimen les dé trámite a las solicitudes de la administración de Gustavo Petro.
Hay información, incluso, de que al menos 38 connacionales que son presos políticos en ese país solo pueden salir de sus celdas durante dos horas al día, pero sin poder ver el sol porque los oficiales de Venezuela les tapan las cabezas con telas de color negro cuando los sacan a los patios de la prisión de El Rodeo.
Aun así, las gestiones diplomáticas no han logrado garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas, pues la figura clave del régimen para atender el caso, Diosdado Cabello, ha ignorado los llamados hechos desde Colombia.