Bernie Moreno se enfrenta a Diosdado Cabello y lanza insinuación sobre reclamo de recompensa por la captura de Nicolás Maduro

La mano derecha de Maduro arremetió contra el senador estadounidense en medio de su programa televisivo.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 12:11 p. m.
Diosdado Cabello y Bernie Moreno
Diosdado Cabello y Bernie Moreno. | Foto: Getty Images

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dedicó un tramo de su programa de televisión a criticar al senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, quien se había referido al régimen de Maduro como el “reino del terror”, el cual estaría por terminar.

“Estás en salsa, no te van a reelegir porque tú fuiste de los que levantó la mano para que le quitaran el TPS a los latinos. Estás asustado, por eso comienzas a atacar a Venezuela”, dijo Cabello en plena transmisión en vivo en su programa Con el mazo dando.

La mano derecha del dictador venezolano bromeó sobre las amenazas de la “caída inminente” de Maduro y la “salida del régimen” en cuestión de meses, a lo que Cabello respondió: “¿Es una amenaza de muerte o qué?”, y luego agregó: “Te puedo dar la lista de presidentes derrocados, de agrupaciones de extrema derecha que fracasaron. ¿Y sabes quién queda? Maduro”.

Bernie Moreno, quien es un senador republicano en Estados Unidos, nacido en Bogotá, no dudó en responder de inmediato a las críticas de Cabello y lanzó una sugerencia sobre el reclamo de la recompensa que pesa sobre Nicolás Maduro y que se elevó recientemente a 50 millones de dólares, una cifra histórica en esta materia.

“¿Será que uno de los venezolanos deportados regresa a su país para enriquecerse 50 millones de dólares más?”, ironizó Moreno en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Previamente, Moreno había emitido algunas críticas a Nicolás Maduro y al régimen venezolano e incluso había sugerido que el dictador venezolano saldría del poder antes del fin de año. “No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como EE. UU. los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”, dijo.

Mensaje emitido por Bernie Moreno
Mensaje emitido por Bernie Moreno | Foto: X/@berniemoreno

El republicano apoyó sin dudarlo la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su captura, una cifra que es incluso mayor a la ofrecida por Osama Bin Laden, responsable del ataque a las torres gemelas en 2001.

Cabe recordar que el senador republicano Bernie Moreno condicionó las futuras relaciones de Estados Unidos con Colombia a la erradicación total de la cocaína cuando la producción del país alcanza máximos históricos.

Contexto: El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

En una rueda de prensa en Bogotá, el senador republicano Moreno, acompañado de su colega demócrata Rubén Gallego, expresó su preocupación por el aumento de la cocaína proveniente de Colombia a pocos meses de que Estados Unidos decida si renueva o no la certificación del país como aliado en la lucha antidrogas.

“Colombia tiene que erradicar por completo su economía basada en la cocaína y tomar todas las medidas necesarias para que eso suceda (...) y vamos a estar aquí para apoyar a un gobierno que tome eso muy, muy en serio”, señaló el congresista nacido en Bogotá.

Bernie Moreno
Bernie Moreno ha hecho duras críticas al régimen de Nicolás Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

Los congresistas y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajaron esta semana a Bogotá para acompañar el funeral del presidenciable asesinado Miguel Uribe, candidato favorito de la derecha para los comicios de 2026.

*Con información de AFP.

