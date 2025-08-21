Suscribirse

María Corina Machado asegura que “los días de Maduro están contados”, en medio de operación militar de Estados Unidos

La líder de la oposición al régimen habló en entrevista en Fox News y cargó contra el dictador venezolano.

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

22 de agosto de 2025, 2:10 a. m.
María Corina Machado y Nicolás Maduro
María Corina Machado y Nicolás Maduro | Foto: Getty

A través de una entrevista transmitida esta tarde en el medio estadounidense Fox News, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiéndole por las posibles acciones de parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que moviliza recientemente buques de guerra hacia el vecino país y ofrece una millonaria recompensa de 50 millones de dólares por la captura del dictador.

En primer lugar, la líder venezolana agradeció al mandatario estadounidense. “Los venezolanos estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump por su apoyo inquebrantable a la libertad y la justicia y por sus acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal y terrorista”, manifestó Machado durante su entrevista en Fox News en la tarde de este jueves.

Contexto: ¿Estados Unidos va por Maduro? “Yo creería que sí, van por él”

“Este es un paso importante porque, sin duda, Maduro no solo ha destruido la vida de millones de venezolanos, está desestabilizando fuertemente la región y representa una verdadera amenaza para la seguridad nacional y para la vida del pueblo estadounidense”, expuso María Corina Machado.

María Corina Machado, líder opositora venezolana. | Foto: getty images

Posteriormente, habló de la millonaria recompensa de 50 millones de dólares contra Maduro y de las otras cantidades para sus aliados. “Así que esta es una señal clara que ya ha llegado a Maduro y a algunos altos mandos que aún lo apoyan, que están robando a Venezuela y pretenden quedarse por la fuerza legítimamente en el gobierno. Los días están contados, sin duda”, dijo la opositora al régimen.

Contexto: Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

“Claramente, la presión está aumentando dentro del país porque los venezolanos nos estamos organizando y estamos decididos a liberar nuestro país, pero también porque con toda la presión de las fuerzas del orden, como ha dicho el secretario Marco Rubio, Maduro y sus torturadores, están viendo que sus opciones se están cerrando. Aquellos que aún apoyan a Maduro tendrán que tomar una decisión y tienen muy poco tiempo para hacerlo”, explicó.

La líder opositora le envió un mensaje a Trump por la forma en la que siempre los ha respaldado.
María Corina Machado, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images / AFP

Luego, María Corina Machado respondió acerca de que si la caída de Maduro significaría la llegada de nuevo régimen en Venezuela. “Esto no tiene nada que ver con un cambio de régimen por dos razones. Primero, porque el cambio de régimen ya fue mandatado en la elección presidencial, que ganamos por un amplio margen. Y en segundo lugar, porque esto se trata de desmantelar una organización criminal y terrorista que ha tomado el poder en Venezuela por la fuerza”, manifestó.

Contexto: Julio Borges, sobre las presiones de Estados Unidos contra Venezuela: “El régimen de Maduro está absolutamente asustado”

Finalmente, la líder natural de la oposición venezolana afirmó que “el mejor interés de Estados Unidos y del pueblo venezolano que se lleve a cabo esta transición. Estamos listos para asumir el poder, el gobierno legítimo elegido. Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica hacia la transición. Veremos a millones de venezolanos regresando a casa, incluyendo a más de medio millón que viven en Estados Unidos y quieren volver para reconstruir nuestro país y reunir a nuestras familias", cerró en su entrevista con Fox News.

