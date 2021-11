Confidenciales El actor Jorge Cárdenas desistió de aspirar al Senado por el uribismo

El actor José Cárdenas es declarado abiertamente uribista o defensor del expresidente Álvaro Uribe. Aunque desde comienzos de año se especuló que podría ser candidato al Senado por su cercanía con el exmandatario y su política de Seguridad Democrática, después de consultarlo y meditarlo, decidió que no aspirará al Senado.

Cárdenas le dijo a SEMANA que tiene negocios en México y Miami que le impiden, al menos por ahora, estar al frente de una candidatura al Congreso. Por esto, le manifestó a las directivas de Centro Democrático que no hará parte de la lista de aspirantes a las elecciones legislativas.

El actor no pretende alejarse del todo de la política. Está examinando algunos nombres de candidatos al Senado para apoyar y, de paso, aún no concreta a quién respaldará de los precandidatos del uribismo que entraron en la recta final de su campaña para escoger al candidato único del partido. A Cárdenas, por ejemplo, no le disgustan Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal y Rafael Nieto, pero respaldará al elegido.