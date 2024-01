El comisionado Otty Patiño no está de acuerdo con una financiación al ELN mientras sigan delinquiendo

El comandante del ELN viene pidiendo que se resuelva la financiación a esa guerrilla para dejar de secuestrar. Sin embargo, en el Gobierno no está la opción de entregarle plata a esa organización criminal mientras siga delinquiendo. El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, le confirmó a SEMANA: “No haremos el juego a ninguna combinación de formas de lucha legales e ilegales, armadas y no armadas. Eso no. Eso es intolerable e inadmisible, así no le guste al señor Antonio García”. El punto clave del ELN para el sexto ciclo de conversaciones no tiene futuro y el único camino para esa agrupación terrorista es dejar las armas.