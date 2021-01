Confidenciales El debate sobre la publicación de los contratos de la vacuna

En los últimos días, miembros de la oposición le han exigido al gobierno que publique los contratos de las compras de vacunas. En varios países ha ocurrido lo mismo y ningún gobierno ha revelado los contratos completos. La razón es que cuando los países negocian con las casas farmacéuticas, como Pfizer, la compra de la vacunas, las compañías exigen en el contrato una cláusula de confidencialidad como condición para que su producto ingrese.

¿Qué contiene dicha cláusula? Uno de los puntos más sensibles es el precio. No obstante, no es el único punto que se entabla en dicho acuerdo. Las empresas protegen no solo sus estrategias de fabricación sino de comercialización y es a partir de ahí que imponen cláusulas para que los competidores no conozcan los parámetros que ofrecen.

Estas cláusulas están protegidas a nivel internacional en tratados de comercio. La cláusula, sin embargo, no es infinita en el tiempo y esta podrá hacerse pública cuando la empresa lo indique. En un entorno donde todos los países en el mundo están haciendo fila para vacunar a sus poblaciones, la prioridad debería ser ingresar al país las vacunas lo más rápido posible y desarrollar la logística para vacunar a la población.

Ya el gobierno ha anunciado que tiene aseguradas vacunas para 29 millones de colombianos y está en proceso de adquirir 6 millones más. Hay que recordar que la vacuna por el momento no se aplica a menores de 16 años por recomendación de la OMS.