CONFIDENCIALES
El desplante del Gobierno Petro a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá
El evento reunió a autoridades locales, diplomáticos y banca multilateral, pero sin presencia del Gobierno de Petro.
La ceremonia de recibimiento de los trenes del metro en Cartagena fue un evento que reunió a los principales líderes del proyecto, encabezados por el alcalde Carlos Fernando Galán. Asistieron el embajador de China en Colombia, el gerente de la Empresa Metro, el jefe del consorcio MTL1, el director del Puerto de Cartagena, representantes del Banco Mundial y de la banca multilateral y los alcaldes de Cartagena y Barranquilla.
Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro brilló por su ausencia. Desde la Alcaldía de Bogotá confirmaron que tanto la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fueron invitados, pero no aceptaron el llamado. SEMANA se comunicó con el despacho de ambos ministros para averiguar por sus inasistencias, pero ninguno respondió.