Suscribirse

CONFIDENCIALES

El desplante del Gobierno Petro a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

El evento reunió a autoridades locales, diplomáticos y banca multilateral, pero sin presencia del Gobierno de Petro.

Redacción Confidenciales
6 de septiembre de 2025, 5:32 a. m.
-
Llegada del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La ceremonia de recibimiento de los trenes del metro en Cartagena fue un evento que reunió a los principales líderes del proyecto, encabezados por el alcalde Carlos Fernando Galán. Asistieron el embajador de China en Colombia, el gerente de la Empresa Metro, el jefe del consorcio MTL1, el director del Puerto de Cartagena, representantes del Banco Mundial y de la banca multilateral y los alcaldes de Cartagena y Barranquilla.

Contexto: Los vagones del primer tren del Metro de Bogotá recorren Colombia hasta llegar a la capital: “Ya viene”

Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro brilló por su ausencia. Desde la Alcaldía de Bogotá confirmaron que tanto la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fueron invitados, pero no aceptaron el llamado. SEMANA se comunicó con el despacho de ambos ministros para averiguar por sus inasistencias, pero ninguno respondió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia secreta de la derrota de Petro en el Congreso tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Así fracasó el plan del presidente

2. ¿Mordaza informativa? Ley que prohíbe publicar encuestas puso a la opinión pública a especular sobre la intención de voto para el 2026

3. Los influenciadores del petrismo que quieren llegar al Congreso: estos son los creadores de contenido que buscan convertir los ‘likes’ en votos

4. “Tengo garantizados mis almuerzos en 100 años”: el hijo de Rodolfo Hernández confirmó que se lanza al Senado. Habló de Petro, su herencia y el 2026

5. El metro llegó: SEMANA acompañó la travesía del primer tren que está rodando por las carreteras del país para llegar a Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Metro de BogotáGobierno PetroChina se abre al mundoPetroAlcaldía de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.