Suscribirse

CONFIDENCIALES

El expediente contra David Racero: lo que llama la atención

David Racero fue eximido de las acusaciones en su contra, sin embargo, las sospechas quedan abiertas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:09 a. m.
El representante David Racero enfrentará posible pérdida de investidura.
El representante David Racero | Foto: Foto: Colprensa

El Ministerio del Trabajo eximió de toda responsabilidad al representante David Racero por el escándalo de presunto abuso de los derechos laborales en el fruver que tuvo su familia como negocio, en plena pandemia.

De ese proceso no solo llama la atención la manera exprés en la que esa cartera, que dirige el ministro Antonio Sanguino, resolvió las acusaciones en su contra, sino la minucia de las declaraciones que dio Racero ante un inspector del trabajo en medio de la averiguación preliminar.

Contexto: Antonio Sanguino le responde a Armando Benedetti la propuesta de aumentar el salario mínimo en dos dígitos: “Bienvenido al debate”

Según el congresista, la voz que se escuchó en los polémicos audios en los que se ofertaba un puesto de trabajo sin prestaciones sociales no era suya, pese a que su voz le dio la vuelta al país por cuenta de ese escándalo. Si no fue Racero, el defensor de la reforma laboral, quien ofertó una vacante sin seguridad social, ¿entonces quién fue?

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El expediente de Nicolás Petro fue “chuzado” en la Fiscalía. Dos policías de la Dijin serían responsables de la filtración de información que vincula al hijo del presidente

2. Aerocafé: el multimillonario contrato que el Gobierno Petro se juega con un solo oferente y que no cumpliría requisitos

3. Camino sin paz: el programa del gobierno Petro que fracasa en ejecución, atraviesa por problemas financieros y nadie vigila, según la Contraloría

4. Muerte de dos niñas envenenadas por talio: fueron víctimas de un plan asesino y una venganza por despecho, según los detalles de la investigación

5. Gesara Nesara: Así usaban a Trump como carnada para estafar a los funcionarios de la Fiscalía. Muchos cayeron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David RaceroAntonio Sanguino escándalo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.