CONFIDENCIALES

El expresidente César Gaviria lanza libro: “Mi camino junto a Virgilio Barco y Luis Carlos Galán hacia la Constitución de 1991″

Aún no se conocen más detalles sobre estas memorias, pero el exmandatario asegura que será una obra clave para comprender lo que vive hoy Colombia.

27 de septiembre de 2025, 9:02 a. m.