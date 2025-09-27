Suscribirse

El expresidente César Gaviria lanza libro: “Mi camino junto a Virgilio Barco y Luis Carlos Galán hacia la Constitución de 1991″

Aún no se conocen más detalles sobre estas memorias, pero el exmandatario asegura que será una obra clave para comprender lo que vive hoy Colombia.

Redacción Confidenciales
27 de septiembre de 2025, 9:02 a. m.
César Gaviria Trujillo. Libro Entrelazados
César Gaviria Trujillo y su libro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal tomó la decisión de contar todo lo que pasó antes y después de su gobierno (1990-1994) en su libro llamado Entrelazados.

Gaviria contará detalles de la Constitución de 1991, su amistad con Virgilio Barco y Luis Carlos Galán, la lucha contra Pablo Escobar, el narcotráfico y de todo lo que pasó durante esa década.

El lanzamiento será la próxima semana y contará con la presencia de Ernesto Zedillo, expresidente de México. En el acto se presentará el libro, editado por Planeta. Aún no se conocen más detalles sobre estas memorias, pero el exmandatario asegura que, con sus nueve capítulos, será una obra clave para comprender lo que vive hoy Colombia.

