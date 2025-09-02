En medio de las movidas que se siguen realizando de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, este martes, 2 de septiembre, a las 7 p. m., se llevará a cabo un encuentro en la residencia del expresidente César Gaviria, en donde confluirían distintos precandidatos y sectores políticos.

La reunión estaría siendo organizada por Simón Gaviria, hijo del expresidente, para que ambos puedan conversar con los precandidatos y los partidos sobre el panorama electoral y distintos temas que les competen.

Al encuentro estarían invitados Juan Daniel Oviedo, el senador Mauricio Gómez Amín, de ese partido, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, David Luna, Marta Lucia y Felipe Córdoba. Sin embargo, algunos no podrán asistir por compromisos fuera de la ciudad. En total serían unos 8 precandidatos presidenciales de distintos sectores de la derecha y la centroderecha los que se encontrarían para conversar sobre la posibilidad de unirse.

Al encuentro podrían confluir directores de distintos partidos de la derecha. | Foto: SEMANA

No solo habrá precandidatos, sino que confluirán representantes y líderes de diversas colectividades, por lo que además del director del Partido Liberal, podrían llegar los directores de La U, el Partido Conservador, entre otros.

Sin embargo, la puja por la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional podría generar grietas en esa alianza, pues Cambio Radical también se ha acercado a este sector, pero el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha expresado su molestia porque algunos senadores de esas bancadas puedan apoyar a María Patricia Balanta, quien está siendo impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque no se trata de una directriz de partido, se sabe que algunos senadores estarían conversando con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En el encuentro de este martes no se definirá nada, pero se socializarán propuestas, se hablará de fechas y se concertará una posible alianza de cara al 2026, que se podría ver traducida en una consulta en marzo en la que confluyan distintos sectores.

En el encuentro se hablaría de la posibilidad de hacer una consulta en el 2026. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Esta reunión sería la continuación de una cena que tuvieron una decena de precandidatos presidenciales en el restaurante Leo, en la Zona G en Chapinero en Bogotá la semana pasada, en el que estuvieron Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amín, Marta Lucía Ramírez, Juan Daniel Oviedo, Wilson Ruiz, Enrique Peñalosa, David Luna, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Juan Carlos Cárdenas, Héctor Olimpo y Juan Guillermo Zuluaga, además de Aníbal Gaviria que hace parte de ese bloque, pero que no se encontraba en el país.