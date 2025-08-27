Así fue la cena que tuvieron casi 15 precandidatos presidenciales en un prestigioso restaurante, en Bogotá

En medio de las alianzas que se empiezan a generar para las elecciones del 2026, un grupo de precandidatos presidenciales se reunió alrededor de la experiencia gastronómica para evaluar las posibilidades de alianzas electorales. Se trata de uno de los encuentros más nutridos que se han dado hasta el momento.

SEMANA conoció que en el reconocido restaurante Leo, de la chef Leonor Espinosa, en Chapinero, se encontraron varios precandidatos de la derecha y centroderecha para hablar de política electoral.

Allí estuvieron: el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo; el senador liberal Mauricio Gómez Amín; la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez —que estaría explorando la posibilidad de lanzarse a la carrera presidencial o apoyar algún sector—; el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo; el exministro de Justicia Wilson Ruiz; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; el exsenador David Luna; el excontralor Felipe Córdoba; el exministro del Interior Daniel Palacios; el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas; el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, estos últimos tres en alianza como exmandatarios regionales. De hecho, el llamado se habría hecho desde ese sector.

Otro nombre que se tuvo en cuenta fue el del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, que también hace parte de esa alianza de los exgobernadores; sin embargo, se encuentra fuera del país.