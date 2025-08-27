Suscribirse

Así fue la cena que tuvieron casi 15 precandidatos presidenciales en un prestigioso restaurante, en Bogotá

En el encuentro se habló de la posibilidad de unir fuerzas de cara al próximo año.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 12:36 p. m.
Leo Cocina en Bogotá
El encuentro se dio en el restaurante Leo, de la reconocida chef Leonor Espinosa. | Foto: Leo Cocina

En medio de las alianzas que se empiezan a generar para las elecciones del 2026, un grupo de precandidatos presidenciales se reunió alrededor de la experiencia gastronómica para evaluar las posibilidades de alianzas electorales. Se trata de uno de los encuentros más nutridos que se han dado hasta el momento.

SEMANA conoció que en el reconocido restaurante Leo, de la chef Leonor Espinosa, en Chapinero, se encontraron varios precandidatos de la derecha y centroderecha para hablar de política electoral.

Allí estuvieron: el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo; el senador liberal Mauricio Gómez Amín; la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez —que estaría explorando la posibilidad de lanzarse a la carrera presidencial o apoyar algún sector—; el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo; el exministro de Justicia Wilson Ruiz; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; el exsenador David Luna; el excontralor Felipe Córdoba; el exministro del Interior Daniel Palacios; el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas; el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, estos últimos tres en alianza como exmandatarios regionales. De hecho, el llamado se habría hecho desde ese sector.

Otro nombre que se tuvo en cuenta fue el del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, que también hace parte de esa alianza de los exgobernadores; sin embargo, se encuentra fuera del país.

En medio de la cena y la experiencia gastronómica del reconocido y premiado restaurante, los políticos hablaron de la posibilidad de unir fuerzas de cara al 2026 y la forma en la que podrían llegar a acuerdos; sin embargo, por ahora, se trata de una fase exploratoria.

