SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

A las 6:00 de la tarde de este martes, 26 de agosto, empezaron a desfilar todos los precandidatos a la presidencia- algunos no han anunciado su aspiración- en el reconocido restaurante Leo, de la chef Leonor Espinosa, en Chapinero, en Bogotá.

La gran mayoría - según conoció SEMANA- fueron convocados por el precandidato a la presidencia y directivo del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.

El objetivo: hablar de política, del país, conocer en qué están políticamente. Y lo más importante: conversar sobre el 2026 y las elecciones presidenciales. “Querían saber en qué estábamos cada uno de nosotros”, le contó una de las asistentes a este medio.

La cena fue convocada bajo total secreto y se acordó una especie de pacto de silencio, pero en política y a menos de un año de las presidenciales, es complejo.

Cali: Héctor Olimpo Espinoza, candidato presidencial. Foto José L Guzmán. EL País. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Asistieron, además de Juan Manuel Galán, varios precandidatos, entre ellos, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien sigue recorriendo el país.

También David Luna, quien ya anunció su aspiración a la presidencia, y el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien ha venido intentando unir a varios exgobernadores alrededor de una gran alianza política de cara a las presidenciales.

La exgobernadora Elsa Noguera estuvo en la cena. | Foto: Alejandro Acosta

SEMANA conoció que en la cena estuvo la exgobernadora de Atlántico, Elsa Noguera. Ella- añadió la fuente- se dedicó a escuchar. Se desconoce si será precandidata a la presidencia porque no lo ha oficializado y siempre ha respondido que no. Algunos consultados por este medio creen que estuvo en representación de Cambio Radical.

Asistió la exministra de Industria y Comercio, María Claudia Lacouture, y el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, precandidato presidencial y un gran crítico del gobierno de Gustavo Petro.

El también precandidato Juan Daniel Oviedo, quien renunció en mayo de 2025 al Concejo de Bogotá, para aspirar a la presidencia, participó en la cena.

El exministro José Manuel Restrepo estaba invitado a la cena, pero se excusó. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otra de las asistentes fue la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien no ha dicho abiertamente que será candidata presidencial, pero tampoco lo ha descartado. Ella se ha reunido con varios de los competidores buscando un mecanismo que permita hacer una alianza política.

Durante la cena, donde se no se permitió el ingreso de asesores ni jefes de prensa, cada uno de los invitados contó cómo veía el país. Y se acordaron varios aspectos para una eventual alianza política en los próximos meses.

SEMANA confirmó que en septiembre próximo volverán a encontrarse y, si nada extraordinario ocurre, se tomarían la fotografía y le contarían al país su estrategia para llegar a la primera vuelta. Se espera el arribo de nuevas personas, entre ellas, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien fue invitado a la comida, pero se excusó.

Por ahora, se está hablando de cinco encuestas con igual número de firmas colombianas que medirían a los precandidatos. Quien quede de primero será el candidato (a) y el segundo (a), el vicepresidente (a).