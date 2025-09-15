Suscribirse

El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

Buscan que esta zona del departamento tenga más visitas de turistas.

Redacción Confidenciales
15 de septiembre de 2025, 6:22 p. m.
Ferri que pretenden volver turístico en Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció una nueva propuesta para dinamizar el turismo en su departamento: le pidió formalmente a la alcaldesa de Campo de la Cruz, Atlántico, Vanessa Torres Guette, la transferencia del ferry Mompox 450 Años, hoy conocido como Ferri Atlántico.

Recuperar este ferri será un paso fundamental para fortalecer la identidad del territorio, dinamizar el turismo, apoyar a los campesinos que enfrentan dificultades de acceso a sus tierras y mejorar las oportunidades para el sector educativo”, expresó Arana.

Al tiempo, Arana sostuvo que “persisten enormes desafíos de conectividad, especialmente en zonas rurales y apartadas. En ese sentido, recuperar el ferri no solo tiene un valor histórico, sino que representa una alternativa estratégica de transporte fluvial que puede complementar las vías terrestres”.

