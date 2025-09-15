El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció una nueva propuesta para dinamizar el turismo en su departamento: le pidió formalmente a la alcaldesa de Campo de la Cruz, Atlántico, Vanessa Torres Guette, la transferencia del ferry Mompox 450 Años, hoy conocido como Ferri Atlántico.

“Recuperar este ferri será un paso fundamental para fortalecer la identidad del territorio, dinamizar el turismo, apoyar a los campesinos que enfrentan dificultades de acceso a sus tierras y mejorar las oportunidades para el sector educativo”, expresó Arana.