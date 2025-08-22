Suscribirse

Macayepo, el pueblo de Bolívar golpeado por la violencia, que hoy tiene agua potable

El anuncio lo hizo el gobernador Yamil Arana en su cuenta de X.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 7:41 p. m.
Agua potable en Macayepo, Bolívar.
Agua potable en Macayepo, Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer que uno de los municipios más golpeados por la violencia de su departamento desde hace varios años, ahora, cuenta con el servicio de agua potable.

“No saben la satisfacción que me da escribir esta frase: ¡Macayepo ya tiene agua! Un pueblo que sufrió la violencia hoy vive una nueva página de esperanza. Una deuda histórica que ya comenzamos a saldar”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, señaló que seguirán trabajando por el bienestar de los habitantes de esta población y otros municipios.

“Entregamos un acueducto que beneficiará a más de 1.100 habitantes de este corregimiento de El Carmen de Bolívar. Un sueño cumplido. Una comunidad resiliente que se levanta con dignidad”, explicó.

